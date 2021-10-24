Selman'dan din adamına rüşvet!

Suudi Arabistan'ın en ünlü "fikir tutuklularından" muhaddis (hadis alanında uzman) Abdulaziz Tarifi'nin (1976-) hapis koşullarının Suudi yönetimince kasten kötüleştirildiği ve Tarifi'nin kötü muameleye tabi olduğuna dair iddialar artıyor.

Ayrıca Suudi yönetiminin Twitter yönetimine ısrarları sonucunda Abdulaziz Tarifi'nin hesabındaki tweetlerin silindiği bildiriliyor.

Suudi yönetiminin Tarifi'nin tweetlerinin silinmesi için Twitter yönetimine rüşvet verdiği de iddia edilenler arasında.

Twitter'ın 1 milyonu aşkın takipçili bir hesabın tweetlerini sadece bir ülke yönetimi talep ettiği için baştan aşağı silmesi ve bu işlem hakkında rüşvet iddiaları ise ağır biçimde eleştiriliyor.

Suudi yönetimi daha önce de Abdulaziz Tarifi'nin internet sitesini kapattırmış ve kitaplarının satışını yasaklatmıştı.

Suudi Arabistan'dan ayrılmak zorunda kalan ünlü Suudi rejim muhalifi Sultan Abdeli, övgüyle bahsettiği Abdulaziz Tarifi ile ilgili kötü muamele iddialarını da içeren gelişmelere dikkat çeken yeni bir konuşma yaptı.

Tarifi'nin Suudi Arabistan'ın resmi dini heyeti olan "Büyük Alimler Heyeti"ndeki tüm isimlerden daha bilgili olduğunu belirten Abdeli, Suudi yönetiminin Tarifi'ye karşı izlediği politikanın ters tepeceği tahmininde bulundu.

Tarihten örnekler veren Sultan Abdeli, geçmişte baskıya uğratılan alimlerin devirlerinde ve özellikle sonrasında daha meşhur olduğunu belirtti. Bir alimin baskıya uğratılması ve yasaklanmasıyla ona gösterilen ilginin doğru orantılı arttığını belirterek Abdulaziz Tarifi'nin hapsedildikten sonra İslam dünyasında daha meşhur olduğu, Tarifi'nin kitaplarının yasaklanmasından sonra daha ilgi çektiği tespitinde bulundu.

"Ters tepecek bir hamle"

Abdeli, Suudi yönetiminin Twitter yönetimine Tarifi'nin tweetlerini sildirmesini de acziyet ve aynı şekilde ters tepecek, Tarifi'ye ilgiyi artıracak bir hamle olarak vasıfladı.

Sultan Abdeli, daha önce yaptığı "tutuklu liderler" serisinde Musa Karni, Süleyman Ulvan, Sefer Havali gibi isimlerin yanı sıra Abdülaziz Tarifi'ye de özel bir bölüm ayırmıştı.

Muhammed bin Selman'ın emriyle hapiste tutuluyor

Nisan 2016'da Suudi Arabistan'da yönetimi eleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan Abdulaziz Tarifi hakkında açılan mahkeme onun beraatine hükmetse de Tarifi'nin Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle hapiste tutulduğu biliniyor.

"Hadisçiliği ağır bassa da İslami ilimlerin tümünde oldukça yetkin bir isim" olarak vasıflandırılan Abdulaziz Tarifi 2010'dan bu yana Suudi Arabistan ve İslam dünyasının sosyal ve siyasi meseleleriyle ilgili telif, açıklama ve faaliyetlerini yoğunlaştırmış, bu alandaki yazı ve yayınları büyük ilgi çekmişti.

Bu yazı ve yayınlarda Suudi yönetimine de ilmi eleştirilerde bulunduğu belirtilen Tarifi, bu gerekçeyle Nisan 2016'da hapsedilmişti. Halen hapiste tutulan Tarifi hakkında mahkeme beraat kararı verse de siyasi bir kararla tahliyesinin önüne geçilmişti.

Abdulaziz Tarifi 2006'da da Suudi yönetimini eleştirdiği gerekçesiyle tutuklanmış ancak 1 ay sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Mepa News