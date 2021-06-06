Selman Bozkır kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Selman Bozkır’ın MİT tarafından etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından pek çok kişi ‘Selman Bozkır kim?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu ‘Doktor Hüseyin’ kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi” dedi.
Daha öncede terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.