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Selman Alman devini ayartmaya çalıştı: Fabrikayı Türkiye'de kurmayın

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin baş sorumlusu olarak gösterilen Suudi Arabistan yönetimi, Türkiye karşıtı girişimlerini sürdürüyor. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın, Türkiye'nin en güçlü aday olduğu Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW) yeni fabrika yatırımını ülkesine çekmek için teklif götürdüğü ortaya çıktı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:02
Selman Alman devini ayartmaya çalıştı: Fabrikayı Türkiye'de kurmayın

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetini unutturmak amacıyla Türkiye'de yatırım yapmayı düşünen VW'i ülkeye çekmek için teklif götürerek lobi faaliyet yaptığı ortaya çıktı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini dünya kamuoyu gündemnden düşürmeye çabalayan Suud Arabistan yönetimi, Türkiye’de yatırım yapmayı düşünen veya büyümeyi planlayan şirketleri yakın markaja almış. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın, Türkiye ve Bulgarstan'ın en güçlü iki aday olduğu Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW) yen fabrika yatırımını ülkesine çekmek için teklif götürdüğü ve bu amaç doğrultusunda yürüttüğü lobi faalyetlerine milyar dolarlar harcadığı aktarılıyor.

Velaht Prens’in Güney Kore'ye yaptığı ziyarette de Hyundai firmasının Türkiye’deki bazı yatırımlarını Suudi Arabistan’a taşıması karşılığında her türlü desteğe hazır olduğu mesajı verdiği iddaiları var.

Fabrika yatırımına göz diktiler

Habertürk yazarı Çetiner Çetin’in haberine göre, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini dünya kamuoyu gündeminden düşürmeye çalışan Suudi Arabistan yönetimi şimdi de Volkswagen’in fabirka yatırımına gözünü dikmiş olabilir.

Bilindiği üzere Volkswagen, Ortadoğu veya Doğu Avrupa bölgelerinde yeni büyük bir fabrika kurmaya karar verdi fakat bu fabrikanın hangi ülkede kurulacağı henüz kesinleştirilmedi. An itibariyle bu fabrikanın kurulumu için en güçlü iki aday ülke Bulgaristan ve Türkiye şeklinde. Sebep ise Almanya’ya oranla daha düşük maaşlar, vergiler ve çeşitli limanlar vb. daha iyi lojistik bağlantılar şeklinde.

Söylentilere göre, Suudi Arabistan yönetiminin veliahtı Prens Muhammed Bin Selman, Türkiye ve Bulgaristan’ın güçlü iki aday olduğu VW fabrikası yatırım projesi için Volkswagen’e teklif götürmüş ve firmayı kendi ülkelerine çekmeye çalışmış. Hatta son 45 gündür Suudi yöneticiler, Almanya Hükumeti ile de temas halindelermiş.

“Peki Suudi Arabistan’ın Volkswagen’e teklifi nasıl?” diye merak edenler için duyumlara göre, Suudi Arabistan, 10 yıldan fazla bir süre boyunca üretilecek her otomobile en az 1000 dolar maddi destek sağlayacak. Buna ek olarak da her yıl bu fabrikadan 10 binlerce otomobil devlet kurumları için satın alınacak. Ayrıca bunların dışında Volkswagen’e birçok arazi, bina ve altyapı desteği sunulacağı da belirtiliyor.

Volkswagen’in fabrika projesi dışında Suudi Arabistan’ın Güney Kore’ye yaptığı ziyarette Hyundai ile de görüşme yaparak, Hyundai’ye de Türkiye’deki bazı yatırımlarını Suudi Arabistan’a taşıması karşılığında her türlü desteğe hazır olduğu mesajını verdiği belirtiliyor. Yani Suudi Arabistan, otomotiv sektöründe de gözünü Türkiye’nin üstüne dikmiş durumda denilebilir.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:02
  1. Prens Selman bin Abdulaziz
  2. Suudi Arabistan
  3. WOLSVAGEN

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