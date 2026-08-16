  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'ye iade edilmişti! Serkan Kurtuluş hakkında flaş gelişme Gençlerbirliği Fenerbahçe’yi devirdi! ABD, BAE ve Suudi Arabistan hattında 66 milyar TL'lik para hareketliliği Erdoğan anlatırken gözyaşları sel oldu! Eşini morga bıraktı, “Nöbetim var” deyip koştu! İşte Abdülmecit Yücel'in hikayesi Trump’tan Kim Jong Un paylaşımı olay oldu! “Bu bakışa aldanmayın, çok iyi geçiniyoruz” Allah razı olsun Erdoğan! Türkiye'den yardım eli Terör devleti İsrail'den kan donduran itiraf! Süleymancı abileri tarafından büyütülen bir adam Ekrem İmamoğlu! Erdem Atay'dan bomba açıklamalar ASELSAN MTAL ve ASELSAN Konya MTAL tercihte yine zirvede! Geleceğin mühendisleri bu okullarda yetişiyor Türkiye’nin yükselişi ve kardeşlik iklimi rahatsız etti! Siyonistin korkusu ‘Yalnız Kurtlar’ Yeni Akit Rubin’i neden kudurtuyor?
Gündem Selma Savcı’dan “Çakma” tiplemeye sert tepki: Densizliğin böylesi!
Gündem

Selma Savcı’dan “Çakma” tiplemeye sert tepki: Densizliğin böylesi!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Selma Savcı’dan "Çakma" tiplemeye sert tepki: Densizliğin böylesi!

Yeni Akit yazarı Selma Savcı, sosyal medyada yayınlanan bir videodaki LGBT ve çocuklara yönelik ifadeleri sert sözlerle eleştirdi. Videodaki kişiyi “Çakma tipleme” olarak nitelendiren Savcı, çocukların bu tür içeriklerden korunması için yetkililere çağrıda bulundu.

Yeni Akit yazarı Selma Savcı, “Çakma tipleme kamerada: Densizliğin böylesi!” başlıklı köşe yazısında sosyal medyada yayınlanan bir videoyu gündemine taşıdı.

Savcı’nın aktardığı videoda söz konusu kişi, Manifest, Aura ve Mantra gibi gruplardan söz ettikten sonra “Çakma” adıyla bir trans kız grubu oluşturacaklarını söylüyor.

Videoda konserlerin 18 yaş üzerindekilere yönelik olacağı belirtilirken, çocuklarla ilgili kullanılan ifadeler Savcı’nın sert tepkisine neden oldu.

“KÜÇÜK TRANS ÇOCUKLARA ÖRNEK OLACAĞIZ” SÖZLERİNE TEPKİ

Savcı’nın yazısında aktardığına göre videodaki kişi, “Bu ülkenin küçük trans çocuklarına örnek olacağız. Nasıl cinsiyetlerini seçebileceklerini, nasıl onlara dayatılan cinsiyetle yaşamak zorunda olmadıklarını onlara göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Savcı, özellikle çocukları hedef alan bu söylemlerin kabul edilemez olduğunu savunarak yetkilileri göreve çağırdı.

“EVLATLARIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ”

Aile yapısının ve çocukların korunmasının önemine dikkat çeken Savcı, sosyal medya üzerinden gençlere ulaşan LGBT içeriklerine karşı tedbir alınması gerektiğini belirtti.

“Evlatlarımız üzerinde yapılan bu kirli oyuna mutlaka dur demeliyiz” diyen Savcı, ailelerin de sosyal medya içeriklerine karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

LÛT KAVMİNİ HATIRLATTI

Konuya dini açıdan da yaklaşan Savcı, Kur’an’da anlatılan Lût kavmini hatırlatarak İslam’ın eşcinsel ilişkilere ilişkin hükümlerine dikkat çekti.

Savcı, aile ve ahlak anlayışının korunması konusunda geri adım atılmaması gerektiğini belirterek, “Kararlı bir duruş sergilemek zorundayız” ifadelerini kullandı.

SELMA SAVCI'NIN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

Ecdat mirası kutlu mabedimizin tarihi dokusuna yakışmıyor! Sultanahmet'i LGBT tonlarından kurtarın
Ecdat mirası kutlu mabedimizin tarihi dokusuna yakışmıyor! Sultanahmet'i LGBT tonlarından kurtarın

Gündem

Ecdat mirası kutlu mabedimizin tarihi dokusuna yakışmıyor! Sultanahmet'i LGBT tonlarından kurtarın

Türkiye'den sonra o ülke de izin vermedi! LGBT temalı kruvaziyer limana alınmadı
Türkiye'den sonra o ülke de izin vermedi! LGBT temalı kruvaziyer limana alınmadı

Gündem

Türkiye'den sonra o ülke de izin vermedi! LGBT temalı kruvaziyer limana alınmadı

Uyuşturucu, fuhuş, LGBT! Batı'nın fonlu medyası +90'dan Türkiye'ye sinsi saldırı!
Uyuşturucu, fuhuş, LGBT! Batı'nın fonlu medyası +90'dan Türkiye'ye sinsi saldırı!

Medya

Uyuşturucu, fuhuş, LGBT! Batı'nın fonlu medyası +90'dan Türkiye'ye sinsi saldırı!

Çocukların ‘Manifest-Müslüman atışması’ büyük ilgi gördü: Alkışa göre değil, Kur’an’a göre yaşa!
Çocukların ‘Manifest-Müslüman atışması’ büyük ilgi gördü: Alkışa göre değil, Kur’an’a göre yaşa!

Gündem

Çocukların ‘Manifest-Müslüman atışması’ büyük ilgi gördü: Alkışa göre değil, Kur’an’a göre yaşa!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23