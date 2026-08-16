Selma Savcı’dan “Çakma” tiplemeye sert tepki: Densizliğin böylesi!

Yeni Akit yazarı Selma Savcı, “Çakma tipleme kamerada: Densizliğin böylesi!” başlıklı köşe yazısında sosyal medyada yayınlanan bir videoyu gündemine taşıdı.

Savcı’nın aktardığı videoda söz konusu kişi, Manifest, Aura ve Mantra gibi gruplardan söz ettikten sonra “Çakma” adıyla bir trans kız grubu oluşturacaklarını söylüyor.

Videoda konserlerin 18 yaş üzerindekilere yönelik olacağı belirtilirken, çocuklarla ilgili kullanılan ifadeler Savcı’nın sert tepkisine neden oldu.

“KÜÇÜK TRANS ÇOCUKLARA ÖRNEK OLACAĞIZ” SÖZLERİNE TEPKİ

Savcı’nın yazısında aktardığına göre videodaki kişi, “Bu ülkenin küçük trans çocuklarına örnek olacağız. Nasıl cinsiyetlerini seçebileceklerini, nasıl onlara dayatılan cinsiyetle yaşamak zorunda olmadıklarını onlara göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Savcı, özellikle çocukları hedef alan bu söylemlerin kabul edilemez olduğunu savunarak yetkilileri göreve çağırdı.

“EVLATLARIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ”

Aile yapısının ve çocukların korunmasının önemine dikkat çeken Savcı, sosyal medya üzerinden gençlere ulaşan LGBT içeriklerine karşı tedbir alınması gerektiğini belirtti.

“Evlatlarımız üzerinde yapılan bu kirli oyuna mutlaka dur demeliyiz” diyen Savcı, ailelerin de sosyal medya içeriklerine karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

LÛT KAVMİNİ HATIRLATTI

Konuya dini açıdan da yaklaşan Savcı, Kur’an’da anlatılan Lût kavmini hatırlatarak İslam’ın eşcinsel ilişkilere ilişkin hükümlerine dikkat çekti.

Savcı, aile ve ahlak anlayışının korunması konusunda geri adım atılmaması gerektiğini belirterek, “Kararlı bir duruş sergilemek zorundayız” ifadelerini kullandı.

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