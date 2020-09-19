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Aktüel Selimiye'de Gaziler Günü dolayısıyla mevlit okutuldu
Aktüel

Selimiye'de Gaziler Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

Yeniakit Publisher
2020-09-19 13:23:11 -
Selimiye'de Gaziler Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

EDİRNE (AA) - Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mevlit okutuldu.

Mevlit programında, Kur'an-ı Kerim okundu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit ve gaziler için dua edildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu, AA muhabirine, gazilik unvanını şerefle taşıdıklarını söyledi.

Şehit ve gazileri dualarla yad ettiklerini belirten İsmailoğlu, şöyle konuştu:

"Bugünün anlamı bizim için çok büyük. 19 Eylül 1921 günü TBMM tarafından Atatürk'e gazilik unvanı verilmiştir. Bu unvan bize değerli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten mirastır. Gazilik unvanına ulaştığımız için mutluyuz. Bu güzel camimizde şehitlerimiz ve gazilerimiz için dualar okuyoruz. Atatürk'e, silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Mevlit programına gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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