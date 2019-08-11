Selimiye'de bayram namazı coşkusu

EDİRNE (AA) - Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'deki vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ne akın etti.

Özellikle Selimiye Camisi ve diğer selatin camileri, bayram namazı vaktinden önce gelip saf tutan cemaatin yoğunluğu dolayısıyla kısa sürede doldu.

Selimiye Camisi'nde namazın ardından okunan hutbe ve Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün yaptırdığı dua sonrası Edirne Valisi Ekrem Canalp ve beraberindekiler cemaatle bayramlaştı.





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