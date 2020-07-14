  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Selimiye Meydanı'nda "15 Temmuz" sergileri açıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:51:13 -
Selimiye Meydanı'nda "15 Temmuz" sergileri açıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Selimiye Meydanı'nda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ile "Gazete Manşetleriyle 15 Temmuz" fotoğraf sergileri açıldı.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Selimiye Meydanı Fatih Sultan Mehmet heykeli çevresinde açılan sergide, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin fotoğrafları yer aldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında açılan "Gazete Manşetleriyle 15 Temmuz" sergisinde ise yerel ve ulusal gazetelerin darbe girişimi sonrası yayımladıkları manşetlerin fotoğrafları izlenime sunuldu.

Vatandaşların ilgiyle gezdiği sergiye, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne AFAD Müdürü Ali Altındal ve Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan da katıldı.

Fotoğraf sergileri, gün boyunca gezilebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı