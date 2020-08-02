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Aktüel

Selimiye Camisi'ne bayramda ziyaretçi ilgisi

Yeniakit Publisher
2020-08-02 14:12:06 -
Selimiye Camisi'ne bayramda ziyaretçi ilgisi

EDİRNE (AA) - Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim." dediği, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi, Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Çeşitli illerden gelen vatandaşlar, gurbetçiler ve turistler, camiyi ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı camiyi vatandaşlar, Edirne Valiliğinin yerleştirdiği cihazla ellerini dezenfekte ettikten sonra geziyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinden gelen Müjdat Döner, AA muhabirine, bayramı ailesiyle güzel geçirdiğini söyledi.

Selimiye Camisi'ni ilk kez gezdiğini ifade eden Döner, "Çok güzel, mükemmel, çok beğendim. Allah razı olsun Mimar Sinan'dan, böyle bir eser bırakmış. Teşekkür ediyoruz." dedi.

İstanbul'dan gelen Hasan Karatepe de bayramın ilk günü kurban kestiklerini anlattı.

Bayramın ikinci günü yakın akrabalarını ziyaret ettiklerini dile getiren Karatepe, "Bugün de buraya geldik, ata yadigarı tarihi yerleri gezmek ve görmek için. Daha önce de görmüştüm Selimiye'yi. Tabii salgından önce fazla yoğunluk vardı. Ama yine de insanların talebi hiçbir zaman bitmiyor." ifadelerini kullandı.

Ayşe Doğan da İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret ettikten sonra Selimiye'ye geldiklerini söyledi.

Bayramın güzel geçtiğini belirten Doğan, "Selimiye Camisi çok güzel, çok beğendim. Her camide huzur var. Geçen bayram gezememiştik. Önlemlerimizi aldık, maske, mesafe ve hijyen kurallarını uyguluyoruz, bu şekilde güzel bir tatil geçiyor." diye konuştu.






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