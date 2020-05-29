Selimiye Camisi'nde uzun aradan sonra cuma namazı kılındı

EDİRNE (AA) - Türk-İslam mimarisinin mihenk taşı Selimiye Camisi'nde uzun aranın ardından cuma namazı kılındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilen Selimiye'de, cuma namazında yoğunluk yaşandı.

Vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccade ve tespihlerle ibadetlerini yerine getirdi.

Ayrıca vatandaşlara tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı, cami girişine dezenfektan konuldu.

Namazdan bir süre önce hafif yağmur yağdı. Bu sırada caminin bahçesindekiler başlarını seccade ve şemsiyelerle korudu.

Selimiye Camisi baş imamı Süleyman Demiray, yağmurun kesilmesinin ardından cemaate sosyal mesafe kuralına uyarak namazı kıldırdı.

Edirne Valiliği tarafından merkez ve bağlı köylerdeki camilerin girişlerine dezenfektan stantları konuldu.



- Kırklareli'nde vatandaşlar cami avlusunda doluya yakalandı



Kırklareli'nde de Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi başta olmak üzere birçok camide cuma namazı kılındı.



Valilikçe camilere gelen vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Cami girişlerine de dezenfektan makineleri konuldu.

Cuma namazının sonlarına doğru aniden başlayan yağmur, yerine doluya bıraktı.

Bahçedeki vatandaşlar doluya aldırış etmeden namazlarını tamamladıktan sonra, seccadelerle başlarını örterek camiden ayrıldı.

Vefa Sosyal Destek grupları tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.

Vali Osman Bilgin, cuma namazını Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüs Camisi'nde kıldı.

Bilgin, namazın ardından yaptığı açıklamada, bu zor günlerin birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağını belirterek, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi.

Öte yandan, Tekirdağ'da vatandaşlar, cuma namazını başta Rüstempaşa Camisi, Eski ve Orta camilerde kıldı.

Camiye gelenlere Büyükşehir Belediyesince tek kullanımlık seccade, maske ve dezenfektan dağıtıldı.







