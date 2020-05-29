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Selimiye Camisi'nde şükür kurbanı kesildi

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm: - "İnşallah şükürlerimiz ve dualarımız kabul olur da bu hastalığı kısa zamanda ülke ve insanlık olarak atlatırız"

Yeniakit Publisher
2020-05-29 11:51:48 -
Selimiye Camisi'nde şükür kurbanı kesildi

EDİRNE (AA) - Türk-İslam mimarisinin mihenk taşı Selimiye Camisi'nde cuma namazı öncesi şükür kurbanı kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilen Selimiye Camisi'nde, bugün kılınacak cuma namazı öncesi 3 koç kurban edildi.

Edirne Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş'un okuduğu duanın ardından kesilen kurbanlar, Türkiye Diyanet Vakfı görevlilerince ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İl Müftüsü Emrullah Üzüm, AA muhabirine, Edirne'de de bütün müftülüklerde olduğu gibi şükür kurbanı kestiklerini söyledi.

Cami görevlileri ve cemaatin katkılarıyla Selimiye Camisi'nin bahçesinde 3 kurban kestiklerini belirten Üzüm, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir sevinç var. Cuma, öğlen ve ikindi namazlarımız kılınmaya başlanacak. Vatandaşımız büyük bir heyecanla, sevinçle dua ediyor ve şükrediyor. İnşallah şükürlerimiz ve dualarımız kabul olur da bu hastalığı kısa zamanda ülke ve insanlık olarak atlatırız. İstanbul'un fethinin yıl dönümü de bugüne denk geldi. Onun için de ayrı bir fetih mutluluğu var. Bunlar da gönüllerin fethine vesile olur inşallah."

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