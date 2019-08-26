Selim Sadak hakkında flaş gelişme! Terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanıp ara duruşmada serbest kalan DTK Divan Kurulu üyesi Selim Sadak, yeniden gözaltına alındı.

DTK Divan Kurulu üyesi Selim Sadak, ifade vermek üzere gittiği Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alındı. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Divan Kurulu üyesi Selim Sadak gözaltına alındı. Sadak’ın ifade vermek üzere gittiği Diyarbakır Adliyesi’nde gözaltına alındığı, buradan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi. Selim Sadak, HDP’nin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Urfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlediği mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınmıştı. ‘Örgüt propagandası yapmak’ iddiası ile 12 Mart’ta tutuklanan Sadak, 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ara duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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