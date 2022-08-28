Selim Muran kaç yaşında? Selim Muran neden öldü hastalığı neydi?
Selim Muran neden vefat etti? Rapçi Selim Muran'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Peki, Selim Muran kim? Selim Muran hastalığı nedir?
Raçpi Selim Muran hayatını kaybetti. Rapçi Ceza vefat haberini Twitter hesabından duyurdu. Ceza paylaşımında, "Selim Muran kardeşimizi kaybettik. Kendisine rahmet, severlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
Selim Muran kaç yaşında? Selim Muran neden öldü hastalığı neydi?
Selim Muran'ın pıhtı atması sebebiyle vefat ettiği bilgisine ulaşıldı. Siirt doğumlu Selim Muran 2000 yılında rap müzik ile tanıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı mezunu Muran 2007 yılında ev stüdyosu 56 Records'u kurmuştur.