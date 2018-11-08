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Selim Almanya'yı karıştırdı! 13 bin kişiye bulaştırdı

Almanya'da, anestezi uzmanı olarak çalışan Selim C.'nin "Hastalara Hepatit C bulaştırdım" açıklamasının üzerine yetkililer harekete geçti. 13 bin kişiye mektup gönderen hastane yetkilileri, "Kontrollerinizi yaptırmalısınız" çağrısında bulundu.

08 Kasım 2018 Perşembe 20:50
Selim Almanya'yı karıştırdı! 13 bin kişiye bulaştırdı

Almanya'nın Bavyera bölgesinde ciddi bir sağlık krizi yaşanıyor. Donauwörth bölgesinin büyük hastanelerinden birinde çalışan Selim C. isimli adamın, "Ben hastalara Hepatit C bulaştırdım" demesi üzerine soruşturma açıldı. Yetkililer Selim C'nin neden böyle bir şey yaptığını henüz bilmediklerini açıklarken, en az 13.000 kişinin kontrol edilmesi gerektiğini duyurdu.

Soruşturma derinleştirildi

Bugün Almanya'nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild, soruşturmanın derinleştirildiğini ve bu kişinin hastalara nasıl Hepatit C bulaştırdığının incelendiğini yazdı. Genelde kan yoluyla bulaşan Hepatit C, iğne üzerinden de bulaşabiliyor.

Yetkililer, 13 bin kişinin kontrol edilmesi gerektiğini duyurdu

Yetkililer Selim C'nin neden böyle bir şey yaptığını henüz bilmediklerini açıklarken, adamın çalıştığı dönemde hastanede tedavi olan en az 13.000 kişinin kontrol edilmesi gerektiğini ve bu kişilerde Hepatit C olabileceği duyurdu.

"Kontrollerinizi yaptırmalısınız"

Hastalardan en az 21'inde gerçekten de Hepatit C görüldüğü açıklanırken, hastane yönetimi 1300 kişiye mektup göndererek, "Kontrollerinizi yaptırmalısınız" çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 20:50
  1. Almanya
  2. Bavyera
  3. Münich
  4. Münih
  5. Selim
  6. Bild
  7. HABERLER

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