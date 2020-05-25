Selim Ahmet Kemaloğlu kimdir?
Selim Ahmet Kemaloğlu kimdir? sorusu sosyal medyanın en çok merak edilen konularından biri oldu. Zeynep Şenpınar’ı bıçaklayarak öldüren milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Selim Ahmet Kemaloğlu’nun (27) cinayetin ardından tweet atması dikkat çekti. Peki, Selim Ahmet Kemaloğlu kimdir?Selim Ahmet Kemaloğlu cinayet sonrası hangi tweeti attı?
Selim Ahmet Kemaloğlu neden gündemde?
Muğla'da Ramazan Bayramının ilk gününde kan donduran bir olay yaşandı. Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet Kemaloğlu isimli şahıs, aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı önce bıçakladı ardından darp ederek öldürdü.
Selim Ahmet Kemaloğlu kimdir?
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitim gördü.
26 yaşındaki boksör, 20-23 Nisan 2013 tarihlerinde Hatay'da yapılan Boks Türkiye Şampiyonası'nda o dönem okuduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi adına yarışmıştı.
Kemaloğlu, o dönem ki turnuvayı ikinci olarak tamamlamıştı.
Selim Ahmet Kemaloğlu cinayetten sonra kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımında bulundu.