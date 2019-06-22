0553 313 94 23

Selfy’den yeni dijital paketler

Türk Telekom’un gençlik platformu Selfy, sadece GB’tan oluşan yeni ‘dijital paketler’ini duyurdu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:57
Selfy’den yeni dijital paketler

Türk Telekom’un gençlik platformu Selfy, sadece GB’tan oluşan yeni ‘dijital paketler’ini duyurdu.


Türk Telekom’un gençlik platformu Selfy, hayata geçirdiği yeni ‘dijital paketler’i duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; bu paketlerdeki internet, ihtiyaç halinde dakika ve SMS’e dönüşerek, gençlere kolaylık ve esneklik sağlayacak. Selfy’liler, dijital paketlerdeki internetlerini, özel bir işlem yapmalarına gerek olmadan otomatik olarak SMS ve dakikaya dönüştürerek kullanabilecek.


Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, “Türk Telekom olarak gençleri dinliyor, onlara ihtiyaçlarına uygun esnek çözümler sunuyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Selfy’nin yeni dijital paketleri ile ‘Bana SMS, dakika değil internet lazım’ diyen gençler için internetten oluşan bir paket hazırladık. Onların değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmek için de paketteki interneti, konuşma ve mesajlaşmaya dönüşebilir hale getirdik. Bu paketteki GB’lar özel bir işleme gerek olmaksızın, konuşma ve mesajlaşma için kullanabiliyor. Dijital paketlerin avantajlı yapısı ile gençlerin paket içeriği aylık ihtiyaçlarına göre değişebilecek. Selfyli gençler, telefonlarında kuralları kendileri koymaya devam edecek” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediyelerdeki işten çıkarmaları protesto etmek için yürüyorlar
    1. Belediyelerdeki işten çıkarmaları..
    2. Yatırımcı rehberi (4)
    3. Yatırımcı rehberi (2)
    4. Yatırımcı rehberi (3)
    5. (Özel) Türk profesör hayatını bu..
    6. İran: “ABD’nin herhangi bir tehdidine..
    7. Yatırımcı rehberi (1)
    8. Maaşa zam ayı yaklaşıyor! Emekli..
    9. AK Parti’li Kayatürk, seçim..
    10. Diyarbakır’da çıkan kavgada bir avukat..
    11. Bakan Murat Kurum’dan, Sultanbeyli’ye..
    12. Şehir Plancısı Bayram Vardar:
    13. MTSO, Mersin ile Mısır arasında..
    14. İşte HDP sevici gazetecilerin övdüğü..
    15. 6.Nallıhan Foto Safari’de..
    16. Çeşme’de tatile seçim molası
    17. Beytüşşebaplı çocuklar artık terörden..
    18. Sahil güvenliğin şahin gözleri Kuzey..
    19. Yerli ve milli ürünleri teşvik etmeyi..
    20. Mali Eylem Görev Gücü, İran hakkındaki..
    21. (Özel) Arabaya giren yavru kedi..
    22. Muratpaşa Belediyesi’nden falez..
    23. Ticari yatların özel tekne sınıfına..
    24. Şebabul Hüda Derneği'nin Afrin'deki..
    25. 28 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!
    26. Çuvala koyulup ölüme terk edilen o..
    27. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Uzayda 10..
    28. Psikologlar teşhisi koydu! Trump dört..
    29. Yörük bebekleri Avrupa'dan talep görüyor
    30. Siirt’te güven ve huzur uygulaması
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!