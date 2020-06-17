  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Selevir Gölü'nde kaçak balık avlamada kullanılan 3 bin metre ağ ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-17 17:18:19 -
Selevir Gölü'nde kaçak balık avlamada kullanılan 3 bin metre ağ ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Selevir Gölü'nde kaçak balık avlamada kullanılan 3 bin metre misina ağ ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube​si ile Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kaçak avlanmayı önlemek amacıyla Selevir Gölü'nde yapılan denetimlerde, gölün farklı noktalarına atılmış misina ağları ile 6 kafes ağ (pinter) tespit edildi.

Ekiplerin, tekneyle kaçak avlanmada kullanılan yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki misina ağları ile 6 kafes ağı gölden toplayarak imha ettiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı