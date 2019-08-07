Selendili Kızlar Uluslararası Turnuvada Üçüncü Oldular. Manisa’nın Selendi ilçesindenU17 Open Turnuvasında katılan badminton sporcuları Behiye Bodur ve Fadime Metin bronz madalyayla döndü.

Manisa’nın Selendi ilçesindenU17 Open Turnuvasında katılan badminton sporcuları Behiye Bodur ve Fadime Metin bronz madalyayla döndü.

Selendili badminton sporcuları Behiye Bodur ve Fadime Metin, Ankara’da düzenlenen Uluslararası Turkey U17 Open Turnuvasında Manisa’yı temsil etti. Turnuvada çift kızlar kategorisinde Selendi Belediyesporlu Behiye Bodur ve Fadime Metin üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Türkiye’yi ve Manisa’yı en iyi şekilde temsil ettiklerini söyleyen Behiye Bodur, hedeflerinin bir sonraki turnuvada ilçeye 1.’likle dönmek olduğunu söyledi. Antrenör Zeliha Demir bundan sonra altın madalya hedefiyle yarışacaklarını belirtti.

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