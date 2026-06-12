  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Netanyahu‘nun İran korkusu: Nükleer kavgamız olmasa atom bombasını çoktan yapmışlardı Siyasi yalan tescillendi! CHP'nin yıllardır dillerinden düşürmediği "128 milyar dolar" algı operasyonunun koca bir yalan olduğu en yüksek mahkeme tarafından tescillendi! Camiye sıfır meyhane mi olur! Durdurun bu rezilliği Batman ve Van'da 11 gözaltı! 5 yıllık cinayette düğüm çözüldü! CHP’nin tescillenen yalanına Berat Albayrak’ın avukatından açıklama! Hakikat er ya da geç ortaya çıkar Yeniden ibadete açıldı! Erdoğan: Selimiye Camii tapu senedimizdir Bakan Şimşek "Dezenflasyon süreci devam edecek” Gecikmeye rağmen başaracağız Silivri Belediyesi’ne operasyonda kimler var kimler! Başkan da var, şoför de! Türkiye küresel ticaretin merkez üssü oluyor! Bakan Uraloğlu dünya devlerini kıskandıracak milyar dolarlık projeleri resmen ilan etti! 13 tavukçuya kayyım atanması en çok Dervişoğlu’nu kızdırdı: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil!
Medya RTÜK'te yeni dönem: Hayata geçirildi
Medya

RTÜK'te yeni dönem: Hayata geçirildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
RTÜK'te yeni dönem: Hayata geçirildi

Açıklamalarda bulunan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, yapay zeka tabanlı otonom medya denetim sistemi "Veri İnceleme ve Analiz Sistemi (VİA+)" projesinin hayata geçirildiğini ifade etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, yapay zeka tabanlı otonom medya denetim sistemi "Veri İnceleme ve Analiz Sistemi (VİA+)" projesini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Daniş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, RTÜK olarak yalnızca yayın denetiminde değil, kurumsal kapasite, teknolojik altyapı ve çalışma sistemlerinde de önemli bir dönüşüm sürecini kararlılıkla yürüttüklerini belirtti.

 

Mehmet Daniş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vizyon doğrultusunda, dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan yapay zeka tabanlı otonom medya denetim sistemi 'Veri İnceleme ve Analiz Sistemi' projemizi hayata geçiriyoruz. VİA+, dijital çağın ihtiyaçlarına cevap veren güçlü bir medya kalkanı olarak yayıncılık alanında yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır."

Siyonist katil Netanyahu'nun hadsiz hezeyanlarına tokat gibi cevap geldi! RTÜK Başkanı Daniş siyonist barbarın kirli maskesini işte böyle indirdi!
Siyonist katil Netanyahu'nun hadsiz hezeyanlarına tokat gibi cevap geldi! RTÜK Başkanı Daniş siyonist barbarın kirli maskesini işte böyle indirdi!

Gündem

Siyonist katil Netanyahu'nun hadsiz hezeyanlarına tokat gibi cevap geldi! RTÜK Başkanı Daniş siyonist barbarın kirli maskesini işte böyle indirdi!

Bu CHP’liler her yerde aynı! RTÜK SZC TV’ye cezayı bastı CHP’li üye feryat etti!
Bu CHP’liler her yerde aynı! RTÜK SZC TV’ye cezayı bastı CHP’li üye feryat etti!

Gündem

Bu CHP’liler her yerde aynı! RTÜK SZC TV’ye cezayı bastı CHP’li üye feryat etti!

RTÜK, ‘Yalanın Sözcüsü’ne verilen cezanın gerekçesini açıkladı: Toplumun doğru bilgi edinme hakkına zarar verildi
RTÜK, ‘Yalanın Sözcüsü’ne verilen cezanın gerekçesini açıkladı: Toplumun doğru bilgi edinme hakkına zarar verildi

Gündem

RTÜK, ‘Yalanın Sözcüsü’ne verilen cezanın gerekçesini açıkladı: Toplumun doğru bilgi edinme hakkına zarar verildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23