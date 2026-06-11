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Ekonomi New York borsası günü böyle kapadı
Ekonomi

New York borsası günü böyle kapadı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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New York borsası günü böyle kapadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı. Çip hisselerindeki toparlanma sürerken ABD ile İran arasında anlaşmaya dair iyimserlikle pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların iptal edildiğini duyurması sonrasında günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,86 artarak 50.848,75 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,75 kazançla 7.394,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,54 artışla 25.809,66 puana çıktı.

Çip hisselerindeki toparlanma sürerken ABD ile İran arasında anlaşmaya dair iyimserlikle pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin, İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu işlem önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da." diye konuştu.

 

ABD Başkanı Trump, imzalar atılınca Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi.

Trump, piyasaların açılışından önce ABD ordusunun bu gece İran'a "oldukça sert bir darbe indireceğini" belirterek, "Çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi, petrol ve doğal gaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İran'a yönelik saldırıların iptal edilmesi sonrasında petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 4,4 azalarak 88,97 dolara indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4,1 azalışla 86,36 dolardan alıcı buldu.

Çip hisselerindeki yükseliş dikkati çekerken Micron Technology'nin hisseleri yüzde 12'ye yakın, AMD'nin hisseleri yüzde 8 ve Intel'in hisseleri yüzde 9'dan fazla yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 6,5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ÜFE, yıllık bazda Kasım 2022'den bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 6 Haziran ile biten haftada 229 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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