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Aktüel

Selendi’de çocuklar parklara akın etti

Manisa’nın Selendi ilçesinde 0-14 yaş arasındaki çocuklar 4 saatlik sokağa çıkma izninin başlamasıyla parklara akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:46:45 -
Selendi’de çocuklar parklara akın etti

Manisa’nın Selendi ilçesinde 0-14 yaş arasındaki çocuklar 4 saatlik sokağa çıkma izninin başlamasıyla parklara akın etti. Ebeveynleriyle dışarı çıkan çocuklar günler sonra oyunlar oynamanın keyfini çıkardı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kontrollü sosyal hayat takvimi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların pazar günü gerçekleşen sokak izninin ardından bugün de çocuklar sokağa çıktı. 15 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ebeveynlerinin gözetiminde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa çıktı. Sokak izni saat 15.00’e kadar sürecek çocuklar parklara akın ederek arkadaşlarıyla oyunlar oynadı. Parkta arkadaşlarıyla buluşan çocuklar bol bol oyun oynarken, kimi çocuklar bisikletleriyle tur attı, kimileri de top oyunları oynadı.

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