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Selendi’de AK Parti, CHP ve MHP’li başkanlardan ’dostluk fidanı’

Manisa’nın Selendi ilçesinde, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe başkanları 31 Mart yerel seçim çalışmalarına kısa bir ara vererek, birlikte dostluk fidanı diktiler.

21 Mart 2019 Perşembe 19:05
Selendi’de AK Parti, CHP ve MHP’li başkanlardan ’dostluk fidanı’

Manisa’nın Selendi ilçesinde, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe başkanları 31 Mart yerel seçim çalışmalarına kısa bir ara vererek, birlikte dostluk fidanı diktiler.


21-26 Mart Dünya Ormancılık, Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 180. yıldönümü ve Orman Haftası nedeniyle Demirci Orman İşletme Müdürlüğü Selendi Orman İşletme Şefliğinin organizasyonuyla Selendi’ye bağlı Kınık Mahallesi mesire mevkinde fidan dikimi yapıldı. Katılımın yoğun olduğu fidan dikim töreninde konuşan Kaymakam Can Atak, "Sizlerin elinde bir fidan varsa yarın da kıyamet kopacaksa o fidanı dikin’ diyen bir dinin, peygamberinin mensuplarıyız. O anlamda yeşile, ağaca çok çok önem vermeliyiz. Onun için bugün buradayız. İnşallah bu fidanlar gelecek nesillerimize yeşil bir alan bırakacaktır" dedi.


Konuşmaların ardından Kaymakam Can Atak öncülüğünde protokol üyeleri çam fıstığı fidanı ile selvi fidanlarını açılan çukurlara yerleştirilerek toprakla buluşturdu. Fidan dikimine, Selendi İlçe Kaymakamı Can Atak, Demirci Orman İşletme Müdür Yardımcısı Faruk Yeşil, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar, CHP İlçe Başkanı Selim Kurt, MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, Selendi İlçe Orman Şefi Tolga Kıycı, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve orman işletme şefliği çalışanları katıldı. Fidan dikimi sonrası katılımcılara Kınık mesire alanında ikramda bulunuldu.



İlçe başkanları dostluk fidanı dikti


Öte yandan AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe başkanları 31 Mart yerel seçim çalışmalarına kısa bir ara vererek, birlikte dostluk fidanı diktiler. AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, CHP Selendi İlçe Başkanı Selim Kurt ve MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut Orman Haftası nedeniyle Selendi Orman İşletme Müdürlüğünün organizasyonunda bir araya geldi. Birlikte fidan diken başkanlar,seçim sonucu ne olursa olsun dostluğun ve arkadaşlığın devam etmesini istediklerini ve Selendili olarak buna önem verdiklerini dile getirerek, 31 Mart seçimlerinin Selendi’de dostluk havasında geçmesi dileklerini ilettiler.


Samimi bir ortamda fidan dikimi yapan başkanlar topluca fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 19:05
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