Selen Görgüzel, gözaltına alındı! Survivor yarışmacısı Selen Görgüzel kimdir? 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Selen Görgüzel de bulunuyor. Peki Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında?

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979’da İstanbul’da doğdu. Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen’in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı.

Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

Survivor 2026'dan elenen ilk yarışmacı ünlüler takımında yer alan Selen Görgüzel oldu. Selen Görgüzel'in Survivor'a vedasının ardından haberleri kaosla başladı! En son Kader Konseyi'nde mavi takım oylama sonucunda Survivor 2026'ya veda eden yarışmacı Keremcem oldu.