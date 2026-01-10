Fransa’da sağlık sistemi alarmda! Aile hekimleri Paris sokaklarına indi

Fransa'da aile hekimleri, 16 Aralık 2025 tarihinde kabul edilen 2026 Sosyal Güvenlik Finansman Yasası'nı protesto etmek amacıyla 5 Ocak Pazartesi günü sağlık sistemini doğrudan etkileyecek kapsamlı bir greve başladı. Yasada yer alan bazı düzenlemeleri kabul edilemez olarak nitelendiren birçok doktor, bugün başkent Paris sokaklarını doldurdu. Düzenlen gösteride "Sağlığınızın geleceği için endişeliyiz", "Sağlıkçılara kötü muamele, hastaya kötü muameledir" gibi çeşitli sloganların yazılı olduğu afişler taşıyan hekimler, yasa tasarılarının çalışma hayatlarını aksattığını vurguladı. Aile hekimleri, yetersiz bütçe, artan sağlık ihtiyaçlarına rağmen yapılan kısıtlamalar, hastalık izni reçeteleri üzerindeki denetimlerin artırılması, devletin bazı tıbbi ücretleri tek taraflı olarak düşürme ihtimali ve çalışma yerlerini seçme özgürlüklerinin sınırlandığı gerekçesiyle yasaya tepki gösteriyor. Doktorlar, söz konusu yasanın mesleklerini icra etme özgürlüklerine doğrudan tehdit oluşturduğunu savunuyor.