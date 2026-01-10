Fransa’da sağlık sistemi alarmda! Aile hekimleri Paris sokaklarına indi

Tıp alanında işleyişin ciddi biçimde yavaşlamasına neden olan grevin hastaları da hızla etkilemesi bekleniyor. Tüm hekim sendikalarının çağrısıyla başlatılan ve 10 gün sürmesi planlanan kapsamlı grevde, doktor muayenehanelerinin büyük ölçüde boş kalacağı tahmin ediliyor. Fransız basınında yer alan bir sendika içi ankete göre, sendika üyelerinin yüzde 85'i greve gitmenin gerekli olduğu görüşünde. Yerleşik doktorlardan tıp öğrencilerine kadar tüm sağlık çalışanı örgütlerinin grev konusunda birleştiği öne sürülüyor. Ayrıca grev süresinin uzama ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.