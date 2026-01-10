  • İSTANBUL
Fransa’da sağlık sistemi alarmda! Aile hekimleri Paris sokaklarına indi
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fransa’da sağlık sistemi alarmda! Aile hekimleri Paris sokaklarına indi

Fransa’da 10 gün sürecek grev kararı alan aile hekimleri, tartışmalı sosyal güvenlik düzenlemelerine karşı Paris’te sokağa çıktı. Fransa'da sağlık sistemi için alarm zilleri çalmaya başladı.

#1
Foto - Fransa’da sağlık sistemi alarmda! Aile hekimleri Paris sokaklarına indi

Fransa’da aile hekimleri, 2026 Sosyal Güvenlik Finansman Yasası’nda yer alan düzenlemelere tepki olarak başlattıkları geniş kapsamlı grev kapsamında Paris’te kitlesel bir yürüyüş düzenledi.

#2
Foto - Fransa’da sağlık sistemi alarmda! Aile hekimleri Paris sokaklarına indi

Fransa'da aile hekimleri, 16 Aralık 2025 tarihinde kabul edilen 2026 Sosyal Güvenlik Finansman Yasası'nı protesto etmek amacıyla 5 Ocak Pazartesi günü sağlık sistemini doğrudan etkileyecek kapsamlı bir greve başladı. Yasada yer alan bazı düzenlemeleri kabul edilemez olarak nitelendiren birçok doktor, bugün başkent Paris sokaklarını doldurdu. Düzenlen gösteride "Sağlığınızın geleceği için endişeliyiz", "Sağlıkçılara kötü muamele, hastaya kötü muameledir" gibi çeşitli sloganların yazılı olduğu afişler taşıyan hekimler, yasa tasarılarının çalışma hayatlarını aksattığını vurguladı. Aile hekimleri, yetersiz bütçe, artan sağlık ihtiyaçlarına rağmen yapılan kısıtlamalar, hastalık izni reçeteleri üzerindeki denetimlerin artırılması, devletin bazı tıbbi ücretleri tek taraflı olarak düşürme ihtimali ve çalışma yerlerini seçme özgürlüklerinin sınırlandığı gerekçesiyle yasaya tepki gösteriyor. Doktorlar, söz konusu yasanın mesleklerini icra etme özgürlüklerine doğrudan tehdit oluşturduğunu savunuyor.

#3
Foto - Fransa’da sağlık sistemi alarmda! Aile hekimleri Paris sokaklarına indi

Ülkedeki bazı klinikler faaliyetlerini yavaşlatırken, Özel Hastaneler Federasyonu'nun açıklamasına göre Paris'te düzenlenen büyük protestonun ardından ameliyathanelerin yüzde 80'ine kadarının kapatılabileceği öngörülüyor. Hâlihazırda hastanede yatan hastaların tedavileri sürecek, ancak hayati tehlike taşıyan acil durumlar dışında yeni hastaların kamu hastanelerine yönlendirilebileceği belirtiliyor.

#4
Foto - Fransa’da sağlık sistemi alarmda! Aile hekimleri Paris sokaklarına indi

Fransa Sağlık Bakanlığı ise durumun öngörülebilir olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Stephanie Rist, "yeniden diyalog kurulması" ve tazminatlar konusunda müzakerelere başlanacağını ifade ederek, tartışmalara neden olan bazı önlemlerin de geri çekildiğini duyurdu. Ancak bu adımların krizi yatıştırmaya yetip yetmeyeceği bilinmiyor.

#5
Foto - Fransa’da sağlık sistemi alarmda! Aile hekimleri Paris sokaklarına indi

Tıp alanında işleyişin ciddi biçimde yavaşlamasına neden olan grevin hastaları da hızla etkilemesi bekleniyor. Tüm hekim sendikalarının çağrısıyla başlatılan ve 10 gün sürmesi planlanan kapsamlı grevde, doktor muayenehanelerinin büyük ölçüde boş kalacağı tahmin ediliyor. Fransız basınında yer alan bir sendika içi ankete göre, sendika üyelerinin yüzde 85'i greve gitmenin gerekli olduğu görüşünde. Yerleşik doktorlardan tıp öğrencilerine kadar tüm sağlık çalışanı örgütlerinin grev konusunda birleştiği öne sürülüyor. Ayrıca grev süresinin uzama ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.

