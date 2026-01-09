Mansur Yavaş'ın 'su'yu çıktı: AK Parti'den sert tepkiler! AK Parti: Ankara'da su yok maalesef...

Başkent Ankara’da günlerdir yaşanan su kesintileri sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın açıklamaları, çözüm üretmekten uzak bulunurken, siyasiler tarafından ti’ye alındı. Temel bir ihtiyaç olan suyun dahi sağlanamadığı başkentte ortaya çıkan tablo, kullanıcılar tarafından “trajikomik” olarak nitelendirildi; susuzluk krizi, algı ve bahanelerle geçiştirilen bir yönetim anlayışının sembolü haline geldi.