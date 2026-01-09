BAE'ye verilen küresel yatırım: 291 milyar dirhem kazanıyor! Resmen duyurdu...

  • İSTANBUL
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'den verilen son veriler 2026 yılına girilirken küresel servet dağılımına ışık tutan listeyi resmen duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ekonomik istikrarı, güçlü mevzuat altyapısı ve yatırım dostu politikalarıyla küresel yatırımcıların tercih ettiği rekabetçi merkezler arasında yer almaya devam ediyor.

Ülke, 2025 yılı boyunca hayata geçirilen kapsamlı reformlar ve ulusal girişimlerle ekonomik büyümeyi ve kurumsal entegrasyonu güçlendirdi.

2025 yılı içinde BAE’de ekonomik ve kurumsal yapıyı desteklemek amacıyla 7 federal yasa ve 9 federal politika yürürlüğe alındı. Bu süreçte yayımlama ve gözden geçirme çalışmaları desteklenirken, 65 tavsiyenin yüzde 95’i uygulamaya geçirildi.

Ayrıca ulusal ekonominin rekabet gücünü artırmaya ve kurumsal entegrasyonu güçlendirmeye yönelik 27 ulusal girişim hayata geçirildi.

Uluslararası değerlendirmelere göre Birleşik Arap Emirlikleri, ekonomik güç ve istikrar açısından dünyada 7’nci sırada yer aldı. Ülkenin yatırım cazibesini ortaya koyan veriler de dikkat çekti. Son bir yıl içinde 250 bin yeni şirket BAE pazarına giriş yaparken, 37 bin 794 ulusal ve uluslararası marka tescil edildi.

Turizm sektörü de ekonomiye güçlü katkı sağlamayı sürdürdü. Turizmin, gayri safi yurt içi hasılaya katkısı 291 milyar dirhem olarak kaydedilirken, sektörün toplam ekonomi içindeki payı yüzde 15 seviyesine ulaştı.

Uzmanlar, atılan bu adımların Birleşik Arap Emirlikleri’nin önümüzdeki dönemde de küresel yatırım ve ticaretin önemli merkezlerinden biri olmayı sürdüreceğine işaret etti.

