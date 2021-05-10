Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Şelemzar şehrinin geçmesi ile Şelemzar'ın kelime anlamı ve Şelemzar'ın nerede olduğu merak edildi. Şelemzar halimi İlteber'in kızı olan Turna ile birlikte vatandaşlar Şelemzar nerede, Şelemzar ne demek araştırıyor. Şelemzar ne demek? Selçuklu'da Şelemzar neresi? İşte ayrıntılar...