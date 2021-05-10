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Yaşam Şelemzar ne demek? Selçuklu'da Şelemzar neresi?
Yaşam

Şelemzar ne demek? Selçuklu'da Şelemzar neresi?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Şelemzar şehrinin geçmesi ile Şelemzar'ın kelime anlamı ve Şelemzar'ın nerede olduğu merak edildi. Şelemzar halimi İlteber'in kızı olan Turna ile birlikte vatandaşlar Şelemzar nerede, Şelemzar ne demek araştırıyor. Şelemzar ne demek? Selçuklu'da Şelemzar neresi? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-05-10 22:14:00 -
Şelemzar ne demek? Selçuklu'da Şelemzar neresi?

Şelemzar nerede? Uyanış Büyük Selçuklu Şelemzar ne demek merak ediliyor. Şelemzar neresi, ne demek, nerede, hangi ülke sınırları içinde yer alır. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde adı sıkça geçen bir yerdir. 

Selçuklu'da Şelemzar neresi?

Şelemzar, İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti'nde şehir.

Şelemzar şehri 7003 nüfusa sahip, idari olarak Kiyar şehristanı'nda bulunur ve şehristanın idari merkezidir.

Kiyar şehristanı (Farsça: شهرستان کیار), İran İslam Cumhuriyeti'nde Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti'nin 7 şehristanından birisidir.

Şehristanın yönetim merkezi Şalamzar şehridir.

Şelemzar'ın haritadaki yeri

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