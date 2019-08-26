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Selden zarar gören Güneşli köyü yardım bekliyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan selde Güneşli köyündeki bir cami ve iki ev zarar gördü.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:45
Selden zarar gören Güneşli köyü yardım bekliyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan selde Güneşli köyündeki bir cami ve iki ev zarar gördü. Köy sakinleri selin zararlarının giderilmesi için yardım bekliyor.


Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Güneşli köyünde geçtiğimiz hafta yaşanan selde köyün camisi ve Dursun Sevim ile Sultan Kayacan’a ait iki ev kullanılamaz hale geldi. Selden dolayı kapanan köy yolu, İl Özel İdare ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yeniden trafiğe açıldı. AFAD ekipleri de köye gelerek zarar tespiti yaparken, köye şu ana kadar hiçbir yardımın ulaşmadığı iddia edildi.


Selden zarar gören Güneşli köyü camisinin temizliği, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Cami halen kullanılamazken köy sakinleri kendi imkanları ile eksikleri tamamlamaya çalışıyor.


Evleri zarar gören Dursun Sevim ile Sultan Kayacan ise bir haftadır komşularında ya da akrabalarında kalıyor. Evlerinin içerisi tamamen çamur dolan iki aile, yetkililerden gelecek yardımı bekliyor.


Çaylıoğlu ve Civar Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fikri Kayacan, selden dolayı yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımların atılmasını istedi. Kayacan, "Geçtiğimiz hafta yaşanan selde Güneşli köyünde ciddi zararlar meydana geldi. 3 tane evin alt katını su bastı ve iki ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Ahırlar, kümesler ve arı kovanlarında ciddi zararlar meydana geldi. Fındık tarlaları sele gitti. Köyümüzün camisi de yine aynı şekilde sel suları altında kaldı ve kullanılamaz hale geldi. Selden sonra AK Parti Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi Rıfkı Gültekin, CHP Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi Şanver Aktağ, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır dışında kimse köyümüze gelip halimizi görmedi. Güneşli köyünde çok büyük mağduriyetler yaşanıyor. Selden dolayı gelen hayvan leşleri ve çöpler havaların ısınması ile birlikte kokuya neden oluyor. Kokudan köye girilmiyor ve bu durum ciddi hastalıklara sebep olabilir. Bizler bölge halkı olarak milletvekillerinin, valimizin, kaymakamımızın, müftümüzün yaşadığımız felaketi görmelerini istiyoruz. Gelsinler bir baksınlar ne halde olduğumuza. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma yapmalarını istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:45
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