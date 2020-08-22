  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki restorasyon çalışmaları
Aktüel

Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki restorasyon çalışmaları

Yeniakit Publisher
2020-08-22 14:02:00 -
Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki restorasyon çalışmaları

BİTLİS (AA) - UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki mezar taşlarının restorasyonu devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında 2011 yılında başlatılan çalışmalarda liken temizliği, taş düzeltme, akıt mezar çıkarma ve çevre düzenlemesi çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda, mezarlıktaki 1071'inci mezar taşı da restore edildi.

Karahan, 1071'inci mezar taşını restore etmenin mutluluğunu yaşadıklarını, çalışmalarda sona gelindiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bin 300 civarında nitelikli mezar taşımız var. Yanında bulunduğumuz 1071'inci mezar taşı Zeyneddinoğlu Ebu Melik'in kabridir. 1182 yılında yapılmış ve Hacı Miran Bin Yusuf adlı bir mimara ait. Yine diğer taşlarda olduğu gibi kırmızı tüf taşından yapılmıştır. Mezar taşının üst kısmında rumi motifleri, kitabe, mihrap ve bunun içerisinde ayetler ile hadisler bulunmaktadır. Mezar taşının üzerindeki ayrıntıları incelediğimiz zaman her insanın ölümü tadacağını, ölümün bir kapı olduğunu ve herkesin oradan geçeceğini bize anlatan ibareler bulunmaktadır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Afganistan’da patlama! 5 ölü
Dünya

Afganistan’da patlama! 5 ölü

Afganistan’ın batısındaki Gor vilayetinde patlamada 5 sivil hayatını kaybetti. Patlamanın Taliban tarafından yapıldığı öne sürüldü...
Türkiye'den tokat gibi cevap: Bize söz söyleyecek en son ülkesin
Siyaset

Türkiye'den tokat gibi cevap: Bize söz söyleyecek en son ülkesin

Dışişleri Bakanlığı, Kariye Camii'nin ibadete açılmasına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığının skandal iddialarına cevap verdi. Bakanlık..
Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler
Gündem

Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler

Karadeniz'de doğalgaz bulunmasının detaylarını anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj gemilerinde görev yapan 2 Avrup..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı