Selçuklu Belediyesi tahsilatları artık PTT iş yerlerinden yapılabiliyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ve PTT ile imzalanan protokol sonrasında vatandaşlar, vergilerini belediye binasına gelmeden, kendilerine en yakın PTT şubesinden yatırabilecekler.

Selçuklu Belediyesi, belediye hizmetlerini daha hızlı yürütmek ve vatandaşların belediye ile olan işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni teknolojik sistemleri sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Posta İşletme Müdürlüğü ile protokol imzalayan Selçuklu Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan emlak, çevre temizlik, ilan-reklam vergileri ve benzeri tahakkuk eden diğer borçlarını, kendilerine en yakın PTT şubesinden ‘posta çeki kullanmaksızın, online işlemle’ ödeyebilmesine imkan sağlıyor.

"Sunduğumuz her hizmet hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için"

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Biz belediye olarak birçok hizmet üretiyoruz. Bu çalışmalarda temel aldığımız nokta ise hemşehrilerimizin kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde, kaliteli hizmet alabilmesi. Bundan sonra Türkiye’deki tüm PTT şubeleri Selçuklu Belediyemiz adına vergi tahsilatı yapabilecek. Vatandaşlarımız belediyemize olan borçlarını, belediye binamıza gelmeden tüm PTT şubelerinden “posta çeki kullanmaksızın, tamamen online işlemle” yatırabilecekler. Böylelikle hemşehrilerimize bir kolaylık daha sunmuş oluyoruz. Posta İşletme Müdürlüğüne işbirliklerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Bu işbirliği her iki kurum için de faydalı ve hayırlı olacaktır” dedi.

Selçuklu Belediyesi bu uygulamasıyla anlaşmalı banka ödeme noktaları, KIOSK’lar, Mobil Uygulama ve e-Belediye portalinden oluşan alternatif tahsilat kanallarına, tüm Türkiye’deki PTT gişeleriyle bir yenisini daha dahil etmiş oldu.