Selçuklu Belediyesi 20 bin hanede bebek sevincine ortak oldu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Çok Yaşa Bebek Projesi ile ilçede bebeği dünyaya gelen 20 bin aileyi ziyaret edip, hediye teslim ederek mutluluklarına ortak oluyor.

Selçuklu Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2016 yılında başlattığı proje ile bebek sahibi olan ailelerin mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor. İlçede yürütülen fiziki belediyecilik faaliyetleri yanında sosyal belediyecilik faaliyetleri de bebek sahibi olan aileler tarafından büyük takdir görüyor. Selçuklu Belediyesi Çok Yaşa Bebek Projesi ekipleri, ilçede ikamet eden yeni bebeği olmuş aileleri evlerinde ziyaret ediyor. Ziyarette ailelere içerisinde yeni doğan bebeğin ihtiyacını karşılayacak battaniye, zıbın, bebek ajandası, malzeme çantası, şampuan ve oyuncağın yer aldığı yeni doğan bebek seti hediye ediliyor.

“Ailelerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz”

Selçuklu’da, Çok Yaşa Bebek Projesinin başarılı bir şekilde uygulandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çok Yaşa Bebek Projesi ile yeni doğan bebeklerimizi evlerinde ziyaret ederek ailelerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz. Dünyaya gözlerini mutlu bir yuvada açan tüm çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri, ülkemize ve devletimize hayırlı birer fert olmaları en büyük temennimizdir. Bebek sahibi olan ailelerimize mutlu bir yuva, sağlık ve huzur diliyoruz" dedi.