Selçuk Üniversitesi’nden eğitime büyük yatırım

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Selçuk Üniversitesi Öğretim

Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre hazırlayacakları 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri 6 adet USB belleğe ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası “Form ve Belgeler” kısmında bulunan belgeler 2 nüsha olarak doldurulacak olup, 1 nüshası bilimsel dosyaya konacak, 1 nüshası da müracaat esnasında verilecektir.)

2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre hazırlayacakları 4 adet USB belleğe ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası “Form ve Belgeler” kısmında bulunan belgeler 2 nüsha olarak doldurulacak olup, 1 nüshası bilimsel dosyaya konacak, 1 nüshası da müracaat esnasında verilecektir.)

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları” uyarınca ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında “Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları” uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre hazırlayacakları 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet USB belleğe ekleyerek İlan edilen birime şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası “Form ve Belgeler” kısmında bulunan belgeler 2 nüsha olarak doldurulacak olup, 1 nüshası bilimsel dosyaya konacak, 1 nüshası da müracaat esnasında ilan edilen birime verilecektir.)

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