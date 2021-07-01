Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden 173 öğrenci mezun oldu

Sağlık ordusunun genç neferleri, Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Çiftci’nin de katıldığı törenle diplomalarını aldı.

Gençlere tavsiyeler

Törende genç doktorlara hitap eden Çiftci, şöyle dedi: “Tıp Fakültesi’ni başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri yürekten kutluyorum. Mesleğinizi aldığınız nitelikli eğitim sayesinde hakkıyla icra edeceğinizden şüphemiz yoktur. Zaman zaman sabrınız zorlanabilir, iş yükünün getirdiği bitkinlikle bitap düşebilirsiniz, kendinize ve sevdiklerinize ayıracağınız zaman diliminden fedakârlık yapmanız gerekebilir hatta nöbette uykusuz geçmiş bir gecenin sabahı göreviniz gereği onlarca hastayla ilgilenmeniz istenebilir. Tüm bu zorluklarla karşı karşıya kaldığınızda bu meslek için tesadüfen seçilmediğinizi, bu ehliyete yıllarınızı vererek sahip olduğunuzu, vesilenizle bir yaranın kapanacağını ve ucunda gönülden kopup gelecek dualar olabileceğini unutmayın.

Kutsal iletişimi koruyun

Vicdanınızın sesine kulak verin ve hedefinizden dönmenize sebep olacak gürültülerin bu sesi susturmasına asla izin vermeyin. Hastanızla aranızdaki o kutsal iletişimi her daim koruyun. Ancak böyle bir motivasyonla zorlu yolculuğunuzu kolay kılabilir, hekimlik mesleğinin kutsiyetini kavrayabilirsiniz.”

Velilere teşekkür

Çiftçi, akademisyenlere ortaya koydukları çalışmalardan ötürü teşekkür etti. Velilere ise “Öğrencilerimiz altı yıllık meşakkatli, bir o kadar da keyifli eğitimlerini tamamlayarak bugün Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden birinden mezun oluyorlar. Evlatlarımızın pırıl pırıl birer hekim olarak hayata atılmasının haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Onların eğitimlerinde esirgemediğiniz maddi ve manevi bütün katkılarınız için şükran duyuyoruz” diye seslendi.