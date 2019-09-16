Selçuk Üniversitesi kayıt yenelime OBS ders seçimi ve sınavlar ne zaman yapılacak?

Selçuk Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman? Konya Selçuk Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır? Selçuk Üniversitesi hazırlık sınıflarının yabancı dil yeterlilik sınavı ne zaman? Selçuk Üniversitesi meslek yüksekokulları ek sınavı final sınav tarihi ne? sorusunu Selçuk Üniversitesinde okuyacak öğrenciler tarafından araştırılmakta. Selçuk Üniversite OBS ders seçimi 2019 internet ortamında yapılacak. Selçuk Üniversitesi OBS ders seçimi ne zaman yapılacak? Selçuk Üniversitesi OBS ders seçimi 2019-2020 güz dönemi kayıt yenileme 16 – 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmakta. Peki Selçuk Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır? Selçuk Üniversitesi OBS ders seçiminde dikkat edilmesi gerekenler neler?

Selçuk Üniversitesi ders kaydı girişi nasıl yapılır? Selçuk Üniversitesi OBS girişi yapmak için “http://http://www.selcuk.edu.tr” adresinde bulunan “Öğrenci İşleri” menüsü altındaki “Öğrenci Bilgi Sistemi” ne girebilir veya https://obis1.selcuk.edu.tr/ adresinden öğrenci no ve şifre ile giriş yapılabilir.