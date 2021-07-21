Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş neden vefat etti?
Selçuk Tektaş kaç yaşındaydı? Sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yaşamını yitirdi. Peki, Selçuk Tektaş kimdir kaç yaşındaydı?
Sanatçı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş yaşamını yitirdi. Yaklaşık 20 gündür koronavirüs sebebiyle hastanede yatan Selçuk Tektaş dün gece saatlerinde ağırlaştı ve yaşamını yitirdi.
Selçuk Tektaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Alişan cenazeye dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Alişan, "Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık... Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.
Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980'de dünyaya geldi. Selçuk Tektaş 2009 yılında Merve Tektaş ile dünya evine girdi. Tektaş'ın iki kızı var.