Selçuk Özdağ’ın 5 maddelik ihraç gerekçesi

Sezai Erhan yeniakit AK Parti Merkez Yönetim Kurulu kararıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Selçuk Özdağ için ihraç gerekçeleri maddelerle sıralandı.7 gün için savunma isteyen Disiplin Kurulu, Özdağ’ın basın yayın araçları ile sosyal medya paylaşımlarındaki yaptığı açıklamaları örnek gösterdi.

İşte o gerekçeler

Selçuk Özdağ’ın AK Parti'den kesin ihraç talebine neden olan gerekçeler özetle şöyle sıralandı:

7 Ağustos 2019- Medyascopetv'deki, “Cumhurbaşkanının miting meydanlarındaki konuşmaları yargıya müdahaledir. Hukukun ve ahlakın siyasetten uzaklaştırıldığı bu dönemi yaşıyoruz.”

30 Temmuz 2019- Cumhuriyet Gazetesine verdiği demeçte, “Neyi vaat ettiysek tam tersi oldu. Meclis, bakanlıklar sembolik hale geldi. Kurumların içi boşaltıldı, yargı siyasallaştı, devletin birliğini, milletin bütünlüğünü temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamı sadece AK Partilileri temsil eder hale geldi.”

25 Ağustos 2019- Oda TV’de yer alan,”Davutoğlu’na parti içi darbe yapılmıştır.Sayın Erdoğan ve arkadaşları yaptılar. Sayın Erdoğan hem parti elimde olsun istiyordu hem de Cumhurbaşkanlığı elimde olsun istiyordu.”

4 Ağustos 2019- MedyaNotu haber sitesinde, "Erdoğan'ın Pelikancılarla fotoğrafına Selçuk Özdağ'ın flaş yorumu: Kimse ahlak dışı işlerle siyaset yapmasın."

5- 23 Haziran 2019- Twitter paylaşımları, "Bu seçimin sonuçları İstanbul ile sınırlı kalmayacaktır. Başka siyasi yansımaları da olacaktır. Bu seçimde terör örgütü şeflerinin iç siyaseti malzeme edilmesinin yanlışlığı ve sonuçları da ortaya çıkmıştır.”