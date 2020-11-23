Selçuk Özdağ'dan Selahattin Demirtaş açıklaması

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş çıkışından sonra başlayan tartışmaları değerlendirdi. İşte Özdağ ile yaptığımız söyleşinin tamamı:

- Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın, 'Selahattin Demirtaş tutuksuz yargılanmalı. Osman Kavala neden tutuklu hala anlamış değilim' ifadelerini kullanması tartışmaları da beraberinde getirdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Bülent Arınç'ın açıklamalarına destek vererek, Demirtaş'ın tutukluluğunu insan hakları ihlali olarak değerlendirdi. Siz Demirtaş'ın tutukluluğu hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Selahattin Demirtaş meselesi iki ayrı cepheli bir mesele. Her iki cephede de hukuku ilgilendiren kısım var. Birinci kısım da Selahattin Demirtaş'ın söylemleri üzerine hukukun devreye girme meselesi var. Sözde terör örgütünün sözde yöneticilerinden bir kadın, çözüm süreci devam ederken çözüm sürecini bitiren bir demeç verdi. İsmini vermemize gerek yok. Bu kadın 'Çözüm süreci bitmiştir. Devrimci halk savaşını başlatıyoruz. Belirli bölgelerde özerklik ilan ediyoruz' dedi. Örgüt; Sur'da, Mardin'de, Hakkari'de, Şırnak'ta, Batman'da ve diğer çeşitli bölgelerde hendekler kazmıştı. Silah depolamışlardı. Buralarda eyleme geçerek bir iç savaş çıkartmaya çalıştılar. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti de örgüte müdahale etti. Demokrasilerde zor kullanma hakkı sadece devlete aittir. Devlet de zor kullanma hakkını hukuk çerçevesinde yapar. Hukukun dışına çıkamaz. "

"Demirtaş, 'Hendeklerin arkasındaki arkadaşlarımın alnından öpüyorum' demişti"

- Geçmiş dönemlerdeki açıklamalarınızda özellikle Kobani olayları için Selahattin Demirtaş'ı sert ifadelerle eleştirmiştiniz. Demirtaş hakkındaki düşünceleriniz değişti mi?

"Bizim bu süreçte Selahattin Demirtaş'ın verdiği demeçlere bakmamız lazım. Demirtaş o dönemde 'Hendeklerin arkasındaki arkadaşlarımın alnından öpüyorum' dedi. Yani teröristlerin alnından öptüğünü söyledi. Demirtaş aynı zamanda 'Eğer Türkiye Kobani'ye müdahale ederse yüz bin kişi ile gökkubbeyi başlarına yıkarız' da dedi. Hiçbir demokraside, demokrasi imkanlarını kullanıp devletin üstünde bir yapı kurulmasına izin verilmez."

'Demirtaş'ın Kobani olaylarında akan kanda sorumluluğu var'

"Selahattin Demirtaş'ın 6-8 Ekim Kobani olaylarında da sorumluluğu var. Akan kanda vebali var. Söylemleri ile olaylara dahili var. Hukuk bunlarla ilgili bir çalışma yaptı. Selahattin Demirtaş yargılandı ve cezaevine girdi. İşte bu sırada AYM bir karar verdi. AYM kararında uzun tutukluluk nedeni ile Selahattin Demirtaş'a bir hak ihlali yapıldığını söyledi. Dolayısıyla ilkinde hukuk devreye girerek Selahattin Demirtaş'a eylemlerinden dolayı bir ceza verdi. Şimdi de devreye hukuk girmeli ve konuya hukukun dışında kimse müdahale etmemeli. Yani hukuk 'burada bir hak ihlali var' diyorsa siyasi irade buna uymalıdır."

'Sayın Arınç hukuka müdahale etmiştir'

- Bülent Arınç'ın sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Sayın Bülent Arınç'ın 'bunlar çıkmalıdır' demesi doğru değildir. Bülent Arınç'ın 'bunlarla ilgili yargı ne derse ona eyvallah diyeceğiz' demesi gerekirdi. Ben sayın Arınç'ın bu demecine yargıya müdahale olarak bakıyorum. Ama yargının verdiği kararı uygulamamayı da aynı şekilde siyasi iradenin yargıya müdahalesi olarak görüyorum."

'Hukuk toplumun tüm fertlerine eşit mesafede olmalı'

"Hukuka göre ise 5 yıldan fazla tutukluluk durumunda serbest bırakılmanız gerekir. Davanız devam eder ve ceza alırsanız yeniden cezaevine girersiniz. Uzun tutuklu yargılamalar eğer hak ihlali yapılıyorsa doğru değildir. Kişilere karşı bireysel hak ihlalleri yapılmamalıdır. Bu kural; İslami görüşe sahip, ülkücü ya da solcu hangi görüşten olursa olsun herkes için geçerlidir."

Davutoğlu'ndan Arınç'a destek

Öte yandan önceki gün Bitlis'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç'ın açıklamalarına destek vererek şunları söylemişti:

"Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın esastan tutuklanmalarına da karşıyım. Tutuklu yargılanmaları özgürlük hakkı ihlalidir."