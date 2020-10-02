Selçuk Özdağ'dan, Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na suçlama

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Kobani olayları sebebi ile yapılan gözaltıları yorumlarken, kendi genel başkanı Ahmet Davutoğlu'na suçlamalar yöneltti.

"6-8 Ekim olayları" diye anılan 2014 yılındaki Kobani gerekçeli sokak hareketlerinde tahrikleri bulunan HDP'li yöneticilerin gözaltına alınması hakkında görüşlerini açıklayan ülkücü tabandan gelip, AK Parti'de milletvekilliği, şimdi de Davutoğlu'nun partisinde genel başkan yardımcılığı yapan Selçuk Özdağ, "Hükümetin 6-8 Ekim terör ve vandalizmine giden süreçte terör örgütünün şehirlerimize çukurlar kazmasına, silah ve bomba tahkimatı yapmasına göz yummasının bu kanlı süreçte rolü vardır" dedi.

Selçuk Özdağ kendi genel başkanını suçladı

Bilindiği gibi 6-8 Ekim 2014 olayları yaşandığında, hükümetin başında, Ahmet Davutoğlu vardı.

Selçuk Özdağ, o tarihteki hükümete eleştiri getirir iken, kendisinin şu anki partisinin genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu, "terör örgütünün şehirlerimize çukurlar kazmasına, silah-bomba tahkimatı yapmasına göz yummak ve kanlı süreçte rolü olmak"la suçlamış oldu.

Kayyım atamalarını eleştirdi

Öte yandan Ahmet Davutoğlu, bugün partisinin 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada HDP'li belediyelere yapılan kayyım atamalarını 'keyfiyet' olarak değerlendirmişti. HDP'li belediyelerden PKK'ya aktarılan maddi kaynakları unutan Davutoğlu, “Hadi biri suçlu, ikisi suçlu, hepsi mi suçlu bunların?” ifadelerini kullanmıştı.