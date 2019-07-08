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Selçuk İnan'dan 1 yıllık imza! Maaşı...

Galatasaray, Selçuk İnan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını ve 4 milyon TL garanti ücret verileceğini borsaya bildirdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:38
Selçuk İnan'dan 1 yıllık imza! Maaşı...

Galatasaray, Selçuk İnan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını ve 4 milyon TL garanti ücret verileceğini borsaya bildirdi. 

Anlaşmaya imza attıktan sonra Selçuk İnan ve 2. başkan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır kaptanlığımızı yapan Selçuk'un ilk mukavelesinde de vardım uzatmasında da varım. Bu dönem içerisinde beni hiç yalnız bırakmadı, beni hiçbir şekilde üzmedi. Paramız olduğu zaman verdik, olmadığı zaman vermedik. Bu konuda hiçbir zaman kapımı çalmayan Selçuk kardeşime çok teşekkür ediyorum. Şu anda da mukaveleyi imzalamadı. Sözleşmeyi oku dedim, 'okumam, ben Galatasaray'ın kaptanıyım. Ne yazarsanız yazın benim için geçerlidir' dedi. Bütün Galatasaray camiasının önünde şunu ifade etmek istiyorum: Allah herkese Selçuk gibi kaptan nasip eylesin. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Boş mukaveleye imza attı, 'hocam ve başkanımla beraber ne yazarsanız yazın benim için geçerli' dedi. Selçuk'a teşekkür ediyorum."

Selçuk İnan şunları söyledi:

"Hayırlı olsun, bu aslında bir transfer görüşmesi değildi daha önce de konuştuk. Hocama, Yöneticilerimize, Abdurrahim ağabeyime, herkese çok teşekkür ederim. Her zaman asıl olan Galatasaray'dır. Ben Galatasaray'ın kaptanıyım, bunun da bilincindeyim. Tabii ki değerler önemli, bugün bir değere sahip çıktılar. Bence en önemlisi buydu. Birçok başarı yakaladık, 13 tane kupa kazandım burada. Bundan sonraki yıllarda gerek futbolcu olarak gerekirse herhangi bir departmanda görev de alabiliriz. Galatasaraylıyız, Galatasaray'a gönül vermişiz. Dediğim gibi bu bir transfer değildi ama tüm camiamıza hayırlı olsun."

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:38
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