Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe maçının ardından "3 puana çok yakındık, olmadı ama 1 puan da bizim için çok önemli" dedi.

Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"3 PUANA ÇOK YAKINDIK"

Son dakikada yedikleri golü değerlendiren İnan, "Çok üzgün olduğumu belirterek başlayayım sözlerime. Oyuncularım adına çok üzgünüm. Çok iyi bir mücadele. Geriye düşmelerine rağmen pes etmediler, devam ettiler, öne geçtiler. Son dakikada bütün uzunlarımızın sahada olduğu anda kafa golü yemek üzücü. Üzgünüm biraz ama oyuncularımı mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. 3 puana çok yakındık, olmadı ama 1 puan da bizim için çok önemli." dedi.

"PLANLARIMIZIN AŞAĞI YUKARI HEPSİ TUTTU"

Oyuncularının maç planını sahaya yansıttığını belirten Selçuk İnan, "Planlarımızın aşağı yukarı hepsi tuttu. Çalıştığımız her şeyi sahaya yansıtmaya çalıştı oyuncular. Fenerbahçe'nin bizim verdiğimiz toplar dışında pozisyonu azdı. İyi bir mücadeleydi. Kazanamadığımız için üzgünüm." ifadelerini kullandı.