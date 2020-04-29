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Aktüel

Selçuk: "EBA Akademik Destek Platformu'na son birkaç gün içinde kayıt olan 11 ve 12'nci sınıf öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı."

2020-04-29 10:59:35 -
Selçuk: "EBA Akademik Destek Platformu'na son birkaç gün içinde kayıt olan 11 ve 12'nci sınıf öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı."
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