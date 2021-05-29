Tarihi dizilere ilgi gün geçtikçe artıyor. Bu hafta Kuruluş Osman dizisinin 60. Bölümü yayınlandı. Yayınlanan yeni bölümde Bilecik Kalesi Tekfuru Leon karakteriyle dizi setine yeni bir oyuncunun katıldığı gördü. Seyirciler, Bilecik Kalesi Tekfuru karakteriyle yeni bölümde yer alan Selçuk Borak hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Selçuk Borak kimdir, kaç yaşında ve nerede doğdu?

Selçuk Borak, 1952 Yılında İstanbul’da doğdu. Buket Borak ile olan evliliğinden oyuncu Özge Borak ve Başdansçı Selim Borak isimlerinde iki evladı mevcuttur. 1969 yılında açılan sınavı kazanarak İstanbul Devlet Opera ve Balesine dansçı olarak katıldı. 1974 yılından sonra çalışmalarına baş dansçı ve solist olarak devam etti, görevini koreograf kadrosunda sürdürmektedir. Bugüne kadar Eyvah Eyvah, İstanbullu Gelin ve Çember isimli projelerde rol almıştır.