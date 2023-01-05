Selçuk Bayraktar'ın üzerinde çalıştığı "Uzay Otobüsü" ortaya çıktı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Baykar iştiraki olan Fergani Uzay Girişimi hakkında yaptığı açıklamalar büyük merak uyandırdı.

Hedef yörünge takım uyduları

Selçuk Bayraktar, “Uzayla alakalı girişimimizi yaklaşık bir senedir konuşuluyordu 5-6 ay kadar önce kurduk. Orada da bir Baykar hikayesi çıkacak. İki sene içinde bir uydu fırlatma hedefimiz var ama takım uydusu olduğundan onlarca, yüzlerce fırlatmak gerekebilir.

Hedefimiz alçak yörünge takım uydularıyla haberleşme, küresel konumlama sistemi geliştirmek ve bunun yanında yörünge transfer araçları geliştirmek. Bunlar 5, 10, 15 yıllık hedefler. Herhangi bir devlet desteği olmadan tamamen kendi öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz bir proje" dedi.

Space Tug planı

TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenen festival alanında yayına katılan Selçuk Bayraktar; uyduların alçak dünya yörüngesinde sürü halinde olacağına ise atıfta bulunmuştu. Uzay alanındaki projelerini tanıtmaya devam eden Selçuk Bayraktar; fırlatma teknolojilerindeki paradigma değişimlerini anlatarak bu konu da maliyetlerin önemli ölçü de düştüğünü fakat fırlatma sonrası uyduları görev yörüngesine çıkartmakta olan sistemlerde bir boşluğun olduğunu belirtmişti. Bu kapsamda Space Tug (Uzay Kamyonu – Uzay Otobüsü) üzerine bir çalışmalarının olduğunu ve bu sistemi yapmayı hedeflediklerini söylemişti.

Fergani'nin uzay çalışmaları hakkında bir detay ise SAHA Expo'da gerçekleştirilen bir sunumda ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin ay misyonu için özgün ve milli hibrit motor geliştiren Delta V'nin sunumunda Fergani'nin uzaya göndermeyi planladığı Yörünge Transfer Aracı'na (TYA) ilişkin bazı bilgiler ve görsel yer almıştı.

Dünyada ihtiyaç duyulan sistem

Sunumda, Yörünge Transfer Araçları'nın dünyada ihtiyaç duyulan sistemler olduğuna dikkat çekilirken; motor olarak yine Delta V'nin hibrit teknolojisinin kullanılması planlanıyor.