Selçuk Bayraktar'ın hayatı kitap oldu
Azerbaycan'da hizmet veren 3 Alma isimli yayınevi, 10 yaş üzerindeki çocuklar için Selçuk Bayraktar’ın hayat hikayesinin anlatıldığı bir kitap yayınladı.
Azerbaycan'da hizmet veren 3 Alma isimli yayınevi, 10 yaş üzerindeki çocuklar için Selçuk Bayraktar’ın hayat hikayesinin anlatıldığı 48 sayfalık bir kitap yayınladı.
Azerbaycan ordusunun 30 yıllık Ermenistan işgaline son vererek Dağlık Karabağ'ı yeniden topraklarına katmasında büyük bir payı olan Bayraktar TB2 SİHA'ların üreticisi Selçuk Bayraktar'ın hayatı, Azerbaycanlı çocuklara ilham olması için kitap haline getirildi.
"Büyük hayallere inandıran hayat hikayesi"
Kitabın içeriğinde, "Selçuk Bayraktar'ın çocukları büyük hayallere inandıran hayat hikayesi" ifadeleri yer aldı.
Şeref madalyası almıştı
Bayraktar, Dağlık Karabağ'ın geri alınması sürecinde yaptığı katkılardan dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından şeref madalyası (Karabağ Nişanı) ile onurlandırılmıştı.