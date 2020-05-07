Selçuk Bayraktar'dan tokat gibi sözler: Damat olduktan sonra 4 ay kabinde yattım

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar CNN'de Ahmet Hakan'ın programında merak edilen soruları cevaplandırdı.

Kimseden bağış, devir ya da tahsis almadıklarını belirterek CHP'li Veli Ağbaba'nın iftiralarına tepki gösteren Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Ben açıkçası kendi adıma değil ama temsil ettiğim bu genç kardeşlerim adına çok üzülüyorum. Onların da aileleri var. Eğitim gören çocuklar var. Bunlar ümit bağlamışlar. Belki bu çocuklar İHA, SİHA yapacak, uzay mekiği yapacak. E bu çocuklara böyle şey çalınıyor. Eğitim görüyorlar. E biz hayatımızı koymuşuz. Vakfetmişiz adete bu alanda İHA, SİHA için.

Zeytin Dalı Harekatı'nda kabinde 4 ay yattım

Benim 4 senem Güneydoğu'da geçti. 40 metrekare bir odada 10 sene yaşadım. En son damat olduktan sonra Zeytin Dalı Harekatı'nda hangarda 4 ay yattım. Hangar değil, kabinde, konteynerde. Uçağın başından 100 metre uzaklaşmadım. Ondan sonra siz tutup diyorsunuz ki, 'Sen şöyle yaptın, böyle yaptın.' Ya ben para verdim, emek verdim. Paranın da kıymeti yok ki. Ruhumu koymuşum bu işe. Bu çocuklar da koymuş onu görüp. Sen tutuyorsun bunu oturduğun yerden kirli siyasetine alet etmeye kalkıyorsun."