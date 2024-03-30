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Gündem Selçuk Bayraktar'dan TB3 paylaşımı! Yeni gelişmeyi duyurdu
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan TB3 paylaşımı! Yeni gelişmeyi duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-03-30 20:26:00 -
Selçuk Bayraktar'dan TB3 paylaşımı! Yeni gelişmeyi duyurdu

Bayraktar TB3 Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testini başarıyla tamamladı. Gelişmeyi Selçuk Bayraktar duyurdu.

Bayraktar TB3 Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testini başarıyla tamamladı. Gelişmeyi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar duyurdu. Bayraktar yaptığı paylaşımda "Türk Havacılığının Altın Çağı" notunu düştü.

TCG Anadolu’dan ilk uçuş 2024’te

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

 
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İhracat şampiyonu

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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