  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Selçuk Bayraktar'dan İsrail ve ABD'ye sert tepki! Tüm insanlığa çağrıda bulundu
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan İsrail ve ABD'ye sert tepki! Tüm insanlığa çağrıda bulundu

Yeniakit Publisher
2024-05-27 02:53:00 -
Selçuk Bayraktar'dan İsrail ve ABD'ye sert tepki! Tüm insanlığa çağrıda bulundu

Selçuk Bayraktar, Refah'taki çadır kente düzenlenen katliam saldırısına tepki gösterip çağrıda bulundu.

İsrail, Refah'ta yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı çadır kente katliam saldırısı düzenledi. En az 40 Filistinlinin şehit olduğu saldırı sonrası Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ABD ve İsrail'i hedef alarak çok sert bir açıklama yaptı.

'İSRAİL VE ONA DESTEK VEREN ABD DÜNYAYI KORKUNÇ BİR KARANLIĞA SÜRÜKLÜYOR'

İsrail yönetimini terörist ve faşist olarak nitelendiren Bayraktar, "İsrail yönetimi ve O'na koşulsuz soykırım desteği veren ABD, dünyayı korkunç bir karanlığa doğru sürüklüyor. " dedi.

Bayraktar resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İsrail yönetimi ve O'na koşulsuz soykırım desteği veren ABD, dünyayı korkunç bir karanlığa doğru sürüklüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terörist ve faşist İsrail yönetimi, bebekleri, çoluk çocuk demeden masum sivilleri canavarca katlediyor.

'TÜM MEDENİYETE VE İNSANLIĞA GÖZDAĞI VERİYOR'

Açıkça soykırımın tüm eylemlerini sergilerken, tarihte pek eşi benzeri görülmemiş bir şekilde bu niyetini gizleme ihtiyacı dahi duymadan tüm medeniyete ve insanlığa gözdağı veriyor.

Tüm dünyaya, inşa ettiği bu faşist canavarca düzen için “boyun eğeceksiniz yoksa sizlerin de sonu benzer olacak” mesajı veriyor.

İnsanlık ve biriktirdiği tüm medeniyet değerleri, varoluşsal bir tehditle karşı karşıya.

En temel insani haklar; yaşam hakkı, hürriyet ve fikir özgürlüğü gibi değerler, bu canavar teröristler ile koşulsuz destekçileri tarafından hiçe sayılıyor.

Dünyada barışı, huzuru, özgürlüğü, adaleti ve düzeni tesis eden tüm müktesebat ve müesseslerin hepsi iflas etmiş durumda.

'DÜNYA VE TÜM İNSANLIK KORKUNÇ BİR KAOSA DOĞRU SÜRÜKLENİYOR'

Dünya ve tüm insanlık, freni boşalmış bir ölüm treni gibi hızla korkunç bir kaosa doğru sürükleniyor.

BAYRAKTAR'DAN TÜM İNSANLIĞA ÇAĞRI

Tüm insanlık olarak;

Ya uyanıp kendimize geleceğiz ve bu insanlık düşmanı kötücül akılla topyekün mücadele edeceğiz;

Ya da en kıymetli varlıklarımıza, nesillerimize kalan dünya, kalabilirse korkunç bir cehennem olacak!

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişide yaralandı. Saldırı sonucu çadırlarda yangın çıktı.

 

İsrail'de katil Netanyahu'ya öfke seli
İsrail'de katil Netanyahu'ya öfke seli

Dünya

İsrail'de katil Netanyahu'ya öfke seli

Katil İsrail Refah'ı bombaladı! Çocuk ve kadınları katletti
Katil İsrail Refah'ı bombaladı! Çocuk ve kadınları katletti

Dünya

Katil İsrail Refah'ı bombaladı! Çocuk ve kadınları katletti

Kassam Tugayları İsrail'e ağır darbe indirdi! Askerlerini esir aldılar!
Kassam Tugayları İsrail'e ağır darbe indirdi! Askerlerini esir aldılar!

Dünya

Kassam Tugayları İsrail'e ağır darbe indirdi! Askerlerini esir aldılar!

Türkiye ile ilgili şaşkına çeviren iddia: İsrail'in o konuda boşalttığı alan bize verilecek
Türkiye ile ilgili şaşkına çeviren iddia: İsrail'in o konuda boşalttığı alan bize verilecek

Medya

Türkiye ile ilgili şaşkına çeviren iddia: İsrail'in o konuda boşalttığı alan bize verilecek

İsrail askerlerinin esir alındığı görüntüler ortaya çıktı!
İsrail askerlerinin esir alındığı görüntüler ortaya çıktı!

Dünya

İsrail askerlerinin esir alındığı görüntüler ortaya çıktı!

İsrail inkâr ediyordu! Ve Hamas görüntüleri paylaştı
İsrail inkâr ediyordu! Ve Hamas görüntüleri paylaştı

Dünya

İsrail inkâr ediyordu! Ve Hamas görüntüleri paylaştı

İsrail öldürdüğü çocuğa yardımı engelledi!
İsrail öldürdüğü çocuğa yardımı engelledi!

Gündem

İsrail öldürdüğü çocuğa yardımı engelledi!

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! 'İsrail bölgede barışı baltalıyor!'
Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! 'İsrail bölgede barışı baltalıyor!'

Dünya

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! 'İsrail bölgede barışı baltalıyor!'

Katil İsrail Refah'ta sivillerin kaldığı çadırı vurdu! En az 100 şehit...
Katil İsrail Refah'ta sivillerin kaldığı çadırı vurdu! En az 100 şehit...

Gündem

Katil İsrail Refah'ta sivillerin kaldığı çadırı vurdu! En az 100 şehit...

İsrail'den komşu ülkeye hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
İsrail'den komşu ülkeye hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Gündem

İsrail'den komşu ülkeye hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Suudi Arabistan ve Mısır'dan İsrail'e çağrı
Suudi Arabistan ve Mısır'dan İsrail'e çağrı

Dünya

Suudi Arabistan ve Mısır'dan İsrail'e çağrı

Türkiye'den İsrail'e sert tepki! 'Mahkemelerde gereken cezayı alacak'
Türkiye'den İsrail'e sert tepki! 'Mahkemelerde gereken cezayı alacak'

Gündem

Türkiye'den İsrail'e sert tepki! 'Mahkemelerde gereken cezayı alacak'

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yok ol çakal İTrail!!!!

Gazze kasabı, soykırımcı Netanyahu, ırkçı, vampir savaş kabinesi, insanlıktan çıkmış çakal terör ordusu ve bu  çocuklarını destekleyen her kim varsa idam edilmeli!!!! Bu sapık ve sapkınların, insanlık düşmanlarının yaşama hakkı olamaz!!!!! Bunlar ellerini kollarını sallaya sallaya yer yüzünde dolaşamaz!!!!!!! İTrail!!!! Terör devleti, terörist devleti, çakalların, yılanların, çıyanların devleti, Allah seni yok etsin!!!! Netanyahu domuzunu ve destekçilerini bin beter ateşler, acılar içinde, görülmemiş azap içinde yakarak, yıkarak yok etsin!!!! Hasbünallahu veninel vekil, venimel mevla, venimel nasir! Allahım yardım et kardeşlerimize.

54

kafirlere çağrı yapılsa ne olur yapılmasa ne olur cumhurbaşkanına söyleyin sivil asker farketmez filistinde zalimlere karşı savaşmak isteyen her türk gencini her müslümanı derhal filistine götürün uçakla havadan indirin silahlı teçhizatlı ve abdye karrşı savaşalım israile karşı savaşalım bunu cumhurbaşkanına söyleyin sadece lafla olsaydı zalimler durur anlaşılırdı demek dert dava başka o zaman neyi bekliyorsuz zalimler
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23