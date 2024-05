Selçuk Bayraktar'dan İsrail ve ABD'ye sert tepki! Tüm insanlığa çağrıda bulundu

İsrail, Refah'ta yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı çadır kente katliam saldırısı düzenledi. En az 40 Filistinlinin şehit olduğu saldırı sonrası Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ABD ve İsrail'i hedef alarak çok sert bir açıklama yaptı.

'İSRAİL VE ONA DESTEK VEREN ABD DÜNYAYI KORKUNÇ BİR KARANLIĞA SÜRÜKLÜYOR'

İsrail yönetimini terörist ve faşist olarak nitelendiren Bayraktar, "İsrail yönetimi ve O'na koşulsuz soykırım desteği veren ABD, dünyayı korkunç bir karanlığa doğru sürüklüyor. " dedi.

Bayraktar resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İsrail yönetimi ve O'na koşulsuz soykırım desteği veren ABD, dünyayı korkunç bir karanlığa doğru sürüklüyor.

Terörist ve faşist İsrail yönetimi, bebekleri, çoluk çocuk demeden masum sivilleri canavarca katlediyor.

'TÜM MEDENİYETE VE İNSANLIĞA GÖZDAĞI VERİYOR'

Açıkça soykırımın tüm eylemlerini sergilerken, tarihte pek eşi benzeri görülmemiş bir şekilde bu niyetini gizleme ihtiyacı dahi duymadan tüm medeniyete ve insanlığa gözdağı veriyor.

Tüm dünyaya, inşa ettiği bu faşist canavarca düzen için “boyun eğeceksiniz yoksa sizlerin de sonu benzer olacak” mesajı veriyor.

İnsanlık ve biriktirdiği tüm medeniyet değerleri, varoluşsal bir tehditle karşı karşıya.

En temel insani haklar; yaşam hakkı, hürriyet ve fikir özgürlüğü gibi değerler, bu canavar teröristler ile koşulsuz destekçileri tarafından hiçe sayılıyor.

Dünyada barışı, huzuru, özgürlüğü, adaleti ve düzeni tesis eden tüm müktesebat ve müesseslerin hepsi iflas etmiş durumda.

The Israeli administration and its unconditional genocide supporter, the US administration, are dragging the world into a dreadful darkness.



The terrorist and fascist Israeli administration is brutally massacring innocent civilians, including babies and children, without any… https://t.co/XTtIEUn0kk — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 26, 2024