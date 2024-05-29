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Teknoloji Selçuk Bayraktar'dan ezber bozan paylaşım: Gün gelir roketleri gökyüzüne fırlatır
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan ezber bozan paylaşım: Gün gelir roketleri gökyüzüne fırlatır

Yeniakit Publisher
2024-05-29 08:23:00 -

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşım yaptı.

İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü dolayısıyla BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar anlamlı bir video paylaştı. Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 'Milletimiz ve insanlık için gayret gösteren Fatih'in torunlarıyla birlikte yol yürümenin gururunu yaşıyorum' dedi.

Selçuk Bayraktar İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bayraktar yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Medeniyetimiz, gençlere güvenmeyi ve gençlerle yol yürümeyi öğütler. İnançlı bir genç, gün gelir gemileri karadan da yürütür, roketleri gökyüzüne de fırlatır! Milletimiz ve insanlık için gayret gösteren Fatih'in torunlarıyla birlikte yol yürümenin gururunu yaşıyorum! İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü kutlu olsun!

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Yorumlar

Abdulcabbar

Yürü kardeşim bu millet seninle. Sana dokunmak isteyen bukalemunlara bu millet dokundu. Merak etme.

Toshiba

Allah yolunuzu açık etsin. Bahtınız açık olsun. Gurur duyuyoruz.
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