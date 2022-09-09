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Teknoloji Selçuk Bayraktar'dan 'bor madeni' açıklaması
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan 'bor madeni' açıklaması

Baykar Savunma Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bor madeni ile ilgili iddiaları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 16:56:00 -
Selçuk Bayraktar'dan 'bor madeni' açıklaması

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Bor madeni ile uçan İHA'larla alakalı herhangi bir açıklamasının olmadığını duyurdu.

Baykar Savunma Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Bor ile çalışan İHA iddialarını yalanladı.

"Bor madeni ile uçan İHA'larla alakalı açıklamam olmamıştır"

Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "Birkaç gündür sosyal medyada dolaşımda bulunan paylaşımlar üzerine; Bor madeni ile uçan İHA'larla alakalı herhangi bir açıklamam olmamıştır. Böyle bir konu üzerinde çalışmamız da vaki değildir." ifadelerine yer verdi.

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