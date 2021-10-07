Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB2 paylaşımı
Sosyal medyadan TEKNOFEST 2021'de AKINCI tarafından kaydedilen Bayraktar TB2'nin görüntülerini paylaşan yerli ve milli SİHA'ların mucidi Selçuk Bayraktar, "Önce kuş olduk, uçuk semaya..." ifadelerine yer verdi.
Türk İHA/SİHA'larının mimarı, Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar özel bir paylaşımda bulundu.
Selçuk Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST2021'de Bayraktar AKINCI tarafından kaydedilen BayraktarTB2'nin görüntülerini paylaştı.
Sosyal medya kanallarında #tbt olarak paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, "Önce kuş olduk, uçtuk semaya..." ifadelerine yer verdi.
Bayraktar yorumlarında "İstanbul kanatlarımın altında" ifadelerine de yer verdi.
İşte Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımı: