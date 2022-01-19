Selçuk Bayraktar'dan ABD'li Prof.'a Osmanlı tokadı: Siz katliamlardan utanın!

Almanya'da lobiler devrede: 'Erdoğan istediğini yapıyor' SİHA'ları durdurun. Terörist avcısı Türk SİHA'ları Batı'yı rahatsız etmeye devam ediyor.

Alman Handelsblatt gazetesi, Başkan Erdoğan'ın SİHA'larla her şeyi yapabildiğine dikkat çekerek, milli gururumuza ‘katil robot' benzetmesi yaptı. Selçuk Bayraktar, “Ona eğitim verdiğimiz için utanç duyuyorum” diyen ABD'li Prof.'a cevap verdi. Bayraktar, "Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. (Karabağ harekatı için) Bundan da ancak gurur duyarız!" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle savunma sanayiine damga vuran Türk SİHA'larının özellikle Suriye, Irak, Libya ve Azerbaycan'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı. Bunun üzerine Türk SİHA'larının üretimini durdurmak için Alman medyası dünya kamuoyu üzerinde lobi çalışmalarına başladı. En son Almanya'da yayın yapan Handelsblatt gazetesi, Türk SİHA'larıyla birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kullanarak, "Katil robotlar gerçek oluyor" başlığını attı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın SİHA'larla istediğini yapabildiğini yazan gazete, bu teknolojinin bir an önce durdurulması gerektiğine vurgu yaptı.

'Derhal yasaklanmalı'

Haberin içeriğinde Türk SİHA'larında kullanılan yapay zeka teknolojisinin yasaklanması gerektiği vurgusu yapılırken Türkiye'nin uzun süredir bu teknolojiyi kullandığına yer verildi. Türkiye'nin SİHA'larla özellikle Libya ve Azerbaycan'daki başarısı üzerinde duran Handelsblatt, "Bir an önce Türkleri durdurmalıyız" çağrısı yaptı.

Soykırımlardan utanın!

SİHA'ların mimarı Bayraktar, kendisine eğitim vermekten utanç duyduklarını söyleyen Tegmark'e cevap verdi: "Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır."

Handelsblatt gazetesi, "Katil robotlar gerçek oluyor" haberinde Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan fizik profesörü ABD'li Max Tegmark'in röportajına da yer verdi. Haberde SİHA'ların mimarı BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar hedef alındı. Tegmark gazeteye verdiği röportajda, Bayraktar'ın okullarında eğitim almasından rahatsızlık duyduğunu söyleyip "Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum" dedi. Bayraktar o sözlere şu cevabı verdi:

'Ancak gurur duyarız'

"MIT'te görevli ismini ilk defa duyduğum sözümona bir akademisyen, Karabağ Hrkt. döneminde, bir mülakatta 'Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz' demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!"